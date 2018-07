Ruotsi jatkaa jalkapallon MM-kisojen puolivälieriin – Zlatanille ei ollut tarvetta

Ruotsi jatkoi yllätyksiään MM-futiksessa etenemällä puolivälieriin. Neljännesvälieräottelussa tiistaina Pietarissa Ruotsi voitti Sveitsin 1-0.

Ruotsin voittomaalin viimeisteli 66. minuutilla Emil Forsberg. Hänen laukauksensa otti osumaa Sveitsin Manuel Akanjista ja yllätti Sveitsin erinomaisen maalivahdin Yann Sommerin.

Sveitsi piti ottelussa palloa selvästi enemmän, mutta sen maalipaikat jäivät vähiin. Peli oli koko ajan ruotsalaisilla sopivasti kontrollissa.

Sveitsin hyökkäyspeli oli myös varovaista. Vasta Ruotsin maalin jälkeen Sveitsi hyökkäsi rohkeammin pelaajavaihtojensa myötä, mutta tulosta ei tullut.

Ruotsi on pelannut MM-turnauksessa erittäin hyvää joukkuepeliä, kuten karsinnoissakin, joissa se pudotti Hollannin ja Italian koko kisoista. Zlatan Ibrahimovicin oli turha twiittailla ”Zwedeniä” Ruotsin saavutettua kisapaikan. Häntä ei karsinnoissa eikä kisoissa tarvittu.

Ruotsi on voittanut jalkapallon MM-kisoissa hopeaa 1958 sekä pronssia 1950 ja 1994. Neljän parhaan joukossa Ruotsi on ollut myös 1938. Kahdeksan parhaan joukossa Ruotsi on ollut 1934 ja 1974.

EM-kisoissa Ruotsin paras saavutus on välieräpaikka kotikisoissa 1992. Puolivälieriin Ruotsi on yltänyt EM-kisoissa 2004.

Ruotsi on menestynyt myös olympiajalkapallossa. Kultaa se on voittanut Lontoossa 1948 sekä pronssia Pariisissa 1924 ja Helsingissä 1952.

Ruotsi menestyy myös naisten jalkapallossa. Ruotsin naisten maajoukkue on voittanut olympiahopeaa Rio de Janeirossa 2016, MM-hopeaa 2003 sekä MM-pronssia 1991 ja 2011. EM-kisoissa Ruotsin naiset ovat voittaneet yhden kullan, kolme hopeaa ja kolme pronssia.

Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji. Suomessa on syytä kysyä, miksi Ruotsi siinä menestyy, mutta Suomi ei.