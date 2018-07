RoPS jatkaa sinnikkäästi HJK:n haastamista – PS Kemi uhkaa tippua

Jalkapallon Veikkausliigan pohjoisen joukkueet kulkevat erilaista tietä. Kauden merkittävä yllättäjä Rovaniemen Palloseura jatkaa sarjassa toisena. PS Kemi on puolestaan jumbosijalla ja vaarassa pudota Ykköseen.

Keskiviikon kierroksella sarjakärki HJK voitti PS Kemin Helsingissä 2-0. RoPS puolestaan otti Rovaniemellä 2-0 -voiton Ilveksestä.

HJK on seitsemän pistettä RoPSia edellä, mutta RoPS on pelannut yhden ottelun vähemmän. RoPS on tällä kaudella päästänyt vain 11 maalia, mikä on kaikkein vähiten.

Muut joukkueet alkavat olla HJK:sta aika kaukana. Interin keskiviikkona 1-0 vieraissa voittanut oleva KuPS, IFK Mariehamnin 2-1 vieraissa kukistanut FC Honka ja Seinäjoella SJK:lle 0-1 hävinnyt FC Lahti ovat HJK:ta 13 pistettä perässä.

Olisi merkittävä yllätys, jos HJK mestaruuden häviäisi. Kaudet 2015 ja 2016 kuitenkin osoittavat kaiken olevan mahdollista, eikä RoPSin hienoa kautta kannata vähätellä.

PS Kemin osalta tilanne on tukala. Joukkue vapautti päävalmentajansa Jari Åhmanin tehtävistään ja otti tilalle skotlantilaisen David Hannahin, jonka pesti käynnistyi tappiolla Helsingissä.

PS Kemi on sarjajumbona kaksi pistettä TPS:ää perässä. TPS hävisi keskiviikkona VPS:lle Vaasassa 0-2. Näyttää siltä, että putoamistaisto käytäisiin TPS:n ja PS Kemin välillä, mikä kauden ennakkoveikkausten perusteella ei ole yllätys.

Valmentajavaihdos on tapahtunut tällä kaudella jo kolmessa joukkueessa. Näistä joukkueista Inter on kahdeksantena, SJK yhdeksäntenä ja PS Kemi viimeisenä.

Interin ja SJK:n tapauksessa menestyskäyrä ei vielä ole oleellisesti muuttunut. Alexei Eremenkon komentoon siirtynyt SJK nappasi keskiviikkona sentään voiton.