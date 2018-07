Viro kiinnostaa suomalaisseuroja – Jokerit tuorein yrittäjä

Jokerit tiedotti torstaina pelaavansa kaksi jääkiekon KHL-ottelua ensi lokakuussa Tallinnassa. Perjantaina 26.10. Jokerit kohtaa Tallinnan 5850 katsojaa vetävässä Tondiraba-areenassa Moskovan Spartakin ja sunnuntaina 28.10. samassa areenassa Severstal Tsherepovetsin.

Riian otteluissa paikallista Dinamoa vastaan on perinteisesti nähty paljon Jokereiden kannattajia. Tallinnaan heitä odotetaan tuhansia.

- Kannattajat nauttivat suunnattomasti pelimatkoista lähipaikkakunnille ja olemme todella iloisia voidessamme tarjota heille tällaisen elämyksen. Tallinnan peleistä tulee varmasti ikimuistoinen kokemus jokaiselle, sanoo Jokereiden toimitusjohtaja Jukka Kohonen seuransa tiedotteessa.

Jokerit ei ole ensimmäinen Tallinnassa pelaava suomalaisseura. Viime tammikuussa Pelicans ja HPK kohtasivat Tallinnassa ja vetivät paikan päälle myös virolaiskatsojia.

Tallinnan Liiga-ottelun yhteydessä puhuttiin, että tulevaisuudessa Liigassa voisi pelata virolainen joukkue. Konkreettisia suunnitelmia tällaisesta projektista ei toistaiseksi kuitenkaan ole julkistettu.

Myös Tallinnan KHL-joukkueesta on esiintynyt ajoittain spekulaatioita. Ongelmana vain on Viron jääkiekon vaatimaton taso. Viron maajoukkuepelaajista KHL- tai Liiga-joukkueeseen mahtuisi vain muutama ja ulkomaalaispelaajien täyttämällä joukkueella jääkiekon ilosanomaa on tietysti vaikeampaa viedä eteenpäin.

Myös rahoituksen kerääminen voisi olla tallinnalaiselle Liiga-seuralle tai varsinkin KHL-seuralle haastavaa. Onhan Latvian KHL-seura Riian Dinamo ollut talousvaikeuksissa vuodesta toiseen.

Virossa jääkiekko on ollut marginaalilaji. Sitä pidettiin neuvostoaikoina venäläisenä tuontituotteena, vaikka jääkiekkoa Virossa pelattiinkin jo 1930-luvulla maan ensimmäisen itsenäisyyden aikana.

Viron itsenäistyttyä uudelleen 1991 polki maan jääkiekko pitkään paikallaan. Syynä oli lajin vähäinen suosio sekä rahapula.

Viime vuosina on ollut kuitenkin nostetta suomalaisvalmentajienkin oltua Viron maajoukkuetoiminnassa vahvasti mukana. Valmentaja Jussi Tupamäki luotsasi Viron viime kaudella MM-tasolla sijalle 24.

Viron jääkiekolla voi olla ihan valoisa tulevaisuus, jos virolaispelaajia saadaan Euroopan ammattilaissarjoihin enemmän.