RoPS hävisi – Seinäjoella touhu nyt paremmalla tolalla

Valmentajaksi toukokuun lopulla tullut Alexei Eremenko senior näyttää saaneen SJK:n pelin paremmalle tolalle. Maanantain kotimatsissaan SJK pelasi jo kolmannen perättäisen tappiottoman ottelunsa kukistettuaan sarjakakkosen Rovaniemen Palloseuran 2-1.

Toisella puoliajalla Anders Bååth ja Johannes Laaksonen maalasivat SJK:n 2-0 -johtoon. RoPSin Lucas Lingmanin tekemä kavennusmaali syntyi vasta yliajalla.

- Kuten viime ottelun jälkeen sanoin, voittaminen tuo aina lisää itseluottamusta. Ja voittaminen kovaa joukkuetta vastaan, kuten edellinen pelimme Lahtea vastaan, tuo entistä enemmän itseluottamusta. Se taas antoi meille mahdollisuuden myös kehittää peliämme parempaan suuntaan. Mielestäni tänään oli vielä tasapainoisempi esitys kuin edellinen ottelu. Emme antaneet heille mahdollisuuksia päästä pelissä kontrolliin, vaan mielestäni meillä oli peli hyvin hallussa. Olen hyvin tyytyväinen kolmeen pisteeseen tänään, sanoi Eremenko lehdistötilaisuudessa SJK:n verkkosivujen mukaan.

RoPSin mestaruushaaveiden kannalta tappio oli paha takaisku. Joukkue on sarjassa yhä toisena, mutta eroa kärjessä olevaan HJK:hon on yhä seitsemän pistettä. Molemmilla joukkueilla on pelaamatta 14 ottelua.

- Seinäjoki antoi meidän vapaasti avata peliä ja kun se meidän avauspeli oli suoraan sanottuna luokatonta, pääsi SJK prässäämään. Mutta suhteellisen passiivinen Seinäjoki oli siinä. Meidän peliesitys oli, mitään pois ottamatta Seinäjoelta ja kotijoukkueelle onnittelut ansaitusta voitosta, mutta meidän pallollinen peli oli tänään erittäin vaatimatonta, ruoski RoPS päävalmentaja Toni Koskela.

SJK on sarjassa yhdeksäntenä. Mitaleista joukkueessa tuskin kannattaa enää puhua, mutta Eremenkon komennossa touhuun on alkanut tulla ryhtiä.

Eremenkon haaste on ollut tietysti vaikea. Veikkausliigassa pelataan todella tiukalla aikataululla ja harjoitteluun on ollut hyvin vähän aikaa.