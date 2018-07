MM-kisat Venäjällä – saisiko sanoa mitään positiivista?

Jalkapallon MM-kisojen järjestäminen Venäjällä on herättänyt tunnekuohuja. Kisoja on arvosteltu Vladimir Putinin hallinnon keinoksi valtansa pönkittämiseen. ”Läpimädäksi” haukuttu Kansainvälinen Jalkapalloliitto Fifakin on saanut kritiikistä osansa.

Kisojen aikana pääosaa on esittänyt kuitenkin itse pääasia eli jalkapallo. Ensi kertaa sitten vuoden 2002 MM-kisojen lieveilmiöt, kuten huliganismi, ovat jääneet uutisoinnissa näinkin vähälle.

Paikan päällä käyneet suomalaisturistit ovat pääasiassa kehuneet kisajärjestelyjä. Kisatunnelmaa on ylistetty. Venäjällä onkin vietetty ihan aitoa urheilujuhlaa.

Saksan 2006 MM-kisoissa puhutti huliganismi. Surullisen kuuluisat brittifanit ottivat yhteen muiden maiden fanien kanssa.

Etelä-Afrikan 2010 ja Brasilian 2014 MM-kisoissa puhuttivat yhteiskunnalliset ongelmat. Myös Venäjällä yhteiskunnallisia ongelmia riittää, mutta ei samoissa määrin kuin Brasiliassa tai Etelä-Afrikassa. Tietysti aiheellinen kysymys on, olisiko kisajärjestelyihin uponneilla valtavilla rahasummilla ollut Venäjällä järkevämpää käyttöä?

Moskovan 1980 olympiakisat olivat Venäjällä enemmänkin omalle kansalle tarjoiltu propagandaesitys. Samaan sarjaan voi laskea Sotshin 2014 olympiakisat, joskaan Moskovan olympialaisten ja Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmän absurdiuteen niitä ei voi verrata ja Sotshissa itse kisajärjestelyt onnistuivat hienosti.

Moskovan 1980 olympiakisojen aikaan Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmää puoltaneet suomalaismediat hyökkäsivät raivokkaasti niitä tahoja vastaan, jotka uskalsivat kritisoida Moskova kisoja. Jopa silloin, kun kisajärjestäjät syyllistyivät vilppiin auttaakseen neuvostoliittolaista urheilijaa tuloksissa korkeammalle.

Nyt, 38 vuotta myöhemmin, Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmää kehuneiden suomalaisten poliittisten liikkeiden perillispuolueiden edustajat hyökkäävät raivokkaasti, jos Venäjällä järjestettyjen jalkapallon MM-kisojen onnistumista äityy kehumaan. Neuvostoliiton ihmisoikeusloukkaukset eivät 1980 merkinneet, mutta Venäjän ihmisoikeusloukkaukset otetaan 2018 huomioon. Eteenpäin on loogisessa ajattelussa sentään menty.

Yhteiskuntakritiikki on Venäjän osalta hyvinkin tarpeellista, mutta itse jalkapallon kannalta MM-turnauksen järjestäminen Venäjällä ei välttämättä ollutkaan huono asia. Turnaus on hienoine peleineen ja onnistuneiden järjestelyjen myötä tuonut jalkapallolle positiivista julkisuutta. 2016 EM-kisoista tuttu brittien ja venäläisfanien harjoittama huliganismikin on loistanut poissaolollaan.

Ja muistetaan sekin, että Venäjällä jalkapallo on suosituin urheilulaji, ja että maassa on kehittynyt jalkapallokulttuuri toisin kuin esimerkiksi Suomessa. Venäläisistä moni on pitänyt kisojen järjestämistä Venäjällä hyvänä asiana. Eikä kyse ole Neuvostoliitolle ominaisesta propagandasta.

Ensi sunnuntaina päättyvä MM-turnaus on ollut urheilullisesti hieno juhla. Tasokkaita pelejä on riittänyt ja jalkapallon viihdearvo on mennyt eteenpäin. Sitä selittää pelaajien tason ja pelin taktisten ulottuvuuksien kehittyminen.

Linkki Suomen Kuvalehden juttuun: Kun Moskovan stadionin portit olivat auki: ”Olympialaiset, joilla Neuvostoliitto pelasti maailman”:

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/kun-moskovan-stadionin-portit-...