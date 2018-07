Suomi isännöi jalkapallon nuorten EM-kisoja – haaste on kova

Jalkapallon MM-turnaus päättyy sunnuntaina Moskovassa, mutta heti maanantaina alkaa Vaasassa ja Seinäjoella pelattava alle 19-vuotiaiden poikien EM-turnaus. Suomi on mukana automaattisella kisapaikalla isäntämaan ominaisuudessa.

Suomi on ennalta arvioituna turnauksen heikoin joukkue. Paineita ei ainakaan pitäisi olla.

Suomen päävalmentaja Juha Malinen valitsi joukkueensa kisoihin perjantaina.

- Leireillä on ollut maaliskuun jälkeen noin 30 pelaajaa ja lisäksi noin kymmentä olen seurannut muuten. Loppusuora oli tiukka ja siinä piti miettiä monenlaisia asioita. Ei voi vain ajatella absoluuttista avauskokoonpanoa, koska kyse on vähintään kolmesta pelistä. Pelaajat, jotka voivat pelata useampaa paikkaa, ovat kullan arvoisia. Olen ilman muuta tyytyväinen joukkueeseen, joka on nyt valittu, Malinen ilmoitti Palloliiton tiedotteessa.

- Olen ennen kaikkea tyytyväinen siihen, kuinka sitoutuneita nämä pelaajat ovat. Heillä on tarvittava taitotaso ja yhteinen ajatus siitä, miten me voimme olla yllättävä joukkue, Malinen jatkaa.

Suomalaisen juniorijalkapallon tasosta on käyty paljon kriittistä keskustelua. Malisen joukkueella on mahdollisuus näyttää kritisoijille pitkää nenää.

Tosin vastuskin on kovaa luokkaa. Onhan turnauksessa mukana vain kahdeksan joukkuetta.

Suomi aloittaa maanantaina Vaasassa ottelulla Italiaa vastaan. Torstaina Seinäjoella Suomi kohtaa Norjan ja sunnuntaina Vaasassa Portugalin.

Toisessa lohkossa pelaavat Turkki, Englanti, Ranska ja Ukraina. Kummankin lohkon kaksi parasta etenee välieriin, mutta lohkokolmosillakin on panoksena paikka ensi vuonna Puolassa pelattavaan MM-turnaukseen. MM-paikka ratkaistaan lohkokolmosten keskinäisellä ottelulla 26. heinäkuuta.

- Haaveemme on, että pystymme pelaamaan MM-kisapaikasta. Se on järkevä tavoite, Malinen muotoilee.

Malisen mukaan Suomella on yllätyksen mahdollisuus.

- Me olemme nyt kaikki nähneet MM-kisojen aikana kuinka Pohjoismaat ovat menestyneet. Me haluamme luoda pohjoismaisen joukkueen tunteen. Luotamme valittuihin asioihin ja toteutamme niitä yhdessä. Niin me voimme tehdä yllätyksiä, Malinen jatkaa.

Suomi on viimeksi ollut mukana nuorten EM-kisoissa 2009 Ruotsissa U21 EM-turnauksessa. Silloin paikka saatiin Markku Kanervan johdolla pelaamalla.

Vuonna 2000 Suomi pelasi alle 19-vuotiaiden EM-kisoissa ja 2001 alle 21-vuotiaiden MM-kisoissa. Kisapaikat saavutettiin pelaamalla. 2001 Suomi isännöi myös alle 19-vuotiaiden EM-kisoja ja hävisi Jugoslavialle (Serbia ja Montenegro) erikoisin lukemin 4-8.

Vuonna 2003 Suomessa pelattiin alle 17-vuotiaiden MM-turnaus. Siitä turnauksesta muistetaan Suomen karmea 1-9 -tappio Kolumbialle, joka on ehdottomasti yksi Suomen futishistorian häpeällisimmistä hetkistä.

Suomen joukkuetta kutsuttiin nimellä ”Vintiöt”. Hirveästä ja häpeällisestä Kolumbia-ottelusta huolimatta Vintiöiden valmentaja Jyrki Heliskoski valmensi 2005 Suomen A-maajoukkuetta Antti Muurisen saatua potkut. Heliskosken komennossa Jari Litmasen ja Sami Hyypiän tähdittämä Suomi pelasi Andorraa vastaan MM-karsintaottelussa tasapelin.

Heliskosken päätä paijailtiin. Monessa muussa maassa 1-9 -arvokisatappio olisi varmasti tiennyt uran päättymistä siihen pisteeseen.

Suomen tämän vuoden EM-kisapelaajat olivat 2003 suunnilleen vaippaiässä. He eivät onneksi muista Vintiöiden ja Heliskosken häpeällistä Kolumbia-iltaa.

Suomen joukkue EM-kisoissa (suluissa pelaajien aiemmat seurat):

Rasmus Leislahti HJK (KyIF)

Robin Källman HJK (NuPS)

Miko Virtanen Aberdeen FC (Everton FC, TPV)

Kristian Heinolainen PS Kemi (HIFK, FC Gnistan, HJK, KäPa, PKKU, TuPS, KOPSE, FC Kontu)

Ville Tikkanen SJK (OLS, HauPa, Tervarit-j)

Teemu Jäntti FC Lahti (PKKU, TuPS)

Martti Haukioja Ilves (AC Chievo Verona, Ilves, HJS)

Valtteri Vesiaho HJK (KäPa, Ponnistus)

Kalle Katz HJK (KäPa)

Abukar Mohamed S.S. Lazio (TPS, TPV)

Jaakko Oksanen Brentford FC (HJK, KOPSE, KP-75)

Alex Bradley West Bromwich Albion

Anssi Suhonen Hamburger SV (KäPa, JäPS)

Saku Ylätupa AFC Ajax (RoPS, HJK, FC Espoo, LePa)

Joel Mattsson IFK Mariehamn

Timo Stavitski SM Caen (RoPS, HJK, KyIF)

Albion Ademi FC Inter (PS Kemi, FC Inter, TPS, TuNL)

Tobias Fagerström Hamburger SV (BK-46)

Eetu Vertainen HJK (KyIF)

Niklas Jokelainen Ilves (Stoke City, AC Oulu, Tervarit)