Putinista ja Venäjästä selvittiin – Qatar suurempi kanto Fifan kaskessa

Venäjällä järjestetty jalkapallon MM-turnaus toi Kansainväliselle Jalkapalloliitolle Fifalle yllättäen positiivista julkisuutta. Vladimir Putinin hallinnon negatiiviset puolet loivat varjon MM-kisoille, mutta onnistuneet järjestelyt ja ennen kaikkea viihdyttävät ottelut jättivät turnauksesta positiivisen kuvan.

Qatarissa 2022 järjestettävä seuraava MM-turnaus on Fifan ja jalkapallon julkisuuskuvalle kuitenkin paha paikka. Projektiahan pidetään urheiluun liittyvän mädännäisyyden symbolina.

Qatar sai kisansa samaan aikaan kuin Venäjä, joulukuussa 2010. Kisajärjestäjä-äänestyksessä epäiltiin korruptiota. Huippukalliita stadioneita on epäilysten mukaan rakennettu orjatyövoimalla ja monen ”orjan” on kerrottu saaneen rakennustöiden takia surmansa.

Kesällä Qatarissa on liian kuuma. MM-turnaus on järjestettävä marras-joulukuussa, mikä tuottaa ongelmia Euroopan suurille jalkapalloliigoille, joiden kausi on samaan aikaan käynnissä.

Fifassa paljastui sittemmin korruptiota. Qatarin kisoja kannattanut Sepp Blatter joutui eroamaan Fifan puheenjohtajan paikalta.

Fifan uusi pomo Gianni Infantino on luvannut puhdistaa Fifan. Hän ei kuitenkaan rohjennut lähteä vaihtamaan 2022 kisaisäntää. Ilmeisesti kisajärjestäjän vaihtaminen tulisi Fifalle liian kalliiksi, eikä järjestö halua myöntää julkisesti tehneensä pahaa virhettä.

Qatarin kisoihin on aikaa vielä neljä vuotta. Sinä aikana Fifa saa selitellä moneen kertaan, miksi MM-turnaus järjestetään Qatarissa korruptiosta, orjatyövoimasta ja haastavista sääolosuhteista huolimatta.

Jalkapallon MM-turnaus on maailman suurin urheilutapahtuma. Venäjällä 2018 pelattu MM-turnaus oli yksi kaikkien aikojen hienoimmista MM-turnauksista.

Qatar 2022 tulee tahraamaan MM-kisojen julkisuusarvoa aika lailla. Kaiken korruption keskelläkin Fifassa olisi 2010 pitänyt tajuta, että lahjusrahat voivat romuttaa brändin.