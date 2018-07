Olympiakriisi jatkuu – Sveitsi ja Itävalta sanoivat ei

Euroopassa järjestettävät talviolympiakisat uhkaavat olla uhanalaisia. Kisojen suuret budjetit kielteisine mielikuvineen ovat johtaneet siihen, että kisaprojektit Euroopassa kariutuivat kansalaisten vastustukseen.

Vuoden 2022 talvikisoja hakivat lopulta vain Kiinan Peking ja Kazakstanin Almaty. Eurooppalaishakijoista esimerkiksi Oslo ja München vetäytyivät hausta, koska Norjassa ja Saksassa olympiaprojekti herätti kansan parissa vastustusta.

Vuoden 2026 talviolympiakisoja on hakemassa vielä viisi ehdokasta. Kisasta jäivät pois Sveitsin Sion ja Itävallan Graz. Sionin hakemuksen hylkäsi kansanäänestys ja Grazin hakemuksen paikallisten poliitikkojen vähäinen tuki.

Kielteistä mielikuvaa talviolympialaisille on tullut varsin paljon Sotshin 2014 ökykisoista, jossa Vladimir Putinin hallinta tuhlaili kymmeniä miljardeja euroja. Myös Kansainvälisen Olympiakomitean KOK:n aiempi hakujärjestelmä, jossa KOK:n jäseniä piti kestitä, herätti suuttumusta. Ympäristöasiatkin herättävät kritiikkiä, koska aiemmista kisoista on jäänyt jäljelle muun muassa ruostuvia hyppyrimäkiä sekä kelkkaratoja.

Nyt KOK yrittää kiillottaa talvikisojen julkisuuskuvaa. Heinäkuun alussa KOK ilmoitti tulevansa vastaan kisakustannuksissa noin 900 000 eurolla.

Vielä viisi maata on hakemassa kisoja. Mukana ovat Ruotsin, Italian, Turkin, Japanin ja Kanadan kisaprojektit.

Ruotsissa Tukholman ja Åren olympiaprojekti on herättänyt vastustusta, mutta projekti on yhä hengissä. Kelkkailukisat järjestettäisiin 2026 Latviassa, joten Ruotsiin ei tarvitsisi rakentaa erillistä kelkkarataa. Vaikka kustannusten kerrotaan olevan järkevällä pohjalla, on Ruotsissa kisahaku jakanut mielipiteitä paljon.

Italiassa on vielä epäselvää, haetaanko kisoja Torinoon, Milanoon vai Cortinaan. Epävarmuus saattaa vesittää olympiahankkeen, vaikka Italiassa on kisaprojektia kohtaan paljon innostusta.

Japani järjestäisi kisansa Sapporossa ja Kanada Calgaryssa. Sapporo on tosin siirtämässä hankkeensa vuoteen 2030.

KOK:n painajainen olisi, että Ruotsi, Italia, Kanada ja Japani päättäisivät kaikki olla hakematta 2026 kisoja. Silloin Turkin Erzurum olisi pakko valita kisaisännäksi.

Turkki on eksoottinen talviurheilumaa. Olympialaisten valtavat rakennushankkeet sekä maan presidentin Recep Tayyip Erdoganin yhä epädemokraattisemmaksi muuttunut poliittinen hallinto olisivat kaikkea muuta paitsi positiivista julkisuutta talviurheilulle.

Suomi ei ole koskaan järjestänyt talviolympiakisoja. Ongelmana on, ettei Suomesta löydy syöksylaskuun sopivaa rinnettä eikä kelkkarataa.

KOK:n uusien suunnitelmien myötä kisoja voisi jakaa useamman maan kesken. Kenties Helsinki ja Lahti voisivat järjestää kisat Norjan Lillehammerin kanssa siten, ettei tarvitsi rakentaa kuin uusi pikaluisteluareena Helsinkiin, jota tarvitaan muutenkin. Olympiakylä tukisi hyvin asuntorakentamista, jota pääkaupunkiseudulle ja Lahden seudulle tarvitaan joka tapauksessa.

Tietysti takeita pitäisi olla, että olympiaprojekti tuottaisi voittoa. Ehkä niin voisi käydäkin, jos olympiatouhu palautetaan Sotshin ja Pyeongchangin suruttomasta tuhlailusta oikeaksi liiketoiminnaksi ja olympialaisissa panostettaisiin kestävään kehitykseen.