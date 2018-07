Lewis Hamilton tekee isoilla tienesteillään historiaa

Formula ykkösten Mercedes-talli vahvisti torstaina tehneensä supertähtensä Lewis Hamiltonin kanssa kaksivuotisen jatkosopimuksen. Hamilton, 33, jatkaa Mercedeksellä kaudet 2019 ja 2020.

Hamiltonin sopimuksen taloudellisia yksityiskohtia ei julkistettu. BBC:n mukaan hän tienaisi peruspalkkana 33 miljoonaa kaudessa ja menestysbonusten myötä palkka voi nousta lähes 45 miljoonaan euroon. Jos tieto pitää paikkansa, tulee Hamiltonista kaikkien aikojen kallispalkkaisin F1-kuljettaja sekä myös kaikkien aikojen kallispalkkaisin brittiurheilija.

Hamilton on voittanut urallaan neljä maailmanmestaruutta, joista kolme Mercedeksellä. Hän on ajanut 218 kisaa ja voittanut niistä 65. Paalupaikalta hän on startannut 76 kertaa.

Tulokset ovat vaikuttavia. Moni kysyy silti, miksi Mercedes maksaa Hamiltonille 33 miljoonan euron peruspalkkaa? Halvemmallakin voisi saada riittävän hyvän kuljettajan.

Vastauksena on Hamiltonin julkisuusarvo. Hän on yksi maailman tunnetuimmista urheilijoista ja on Mercedekselle erinomainen markkinointikeino.

Mercedes on mukana Formula ykkösissä markkinoidakseen autojaan. Daimler-konsernin kokonaisbudjetissa Hamiltonin 33-45 miljoonan vuosipalkka on pikkusumma.

Valtteri Bottaksen jatkosopimuksen Mercedes julkistanee pian. Bottas saanee tyytyä huomattavasti pienempään palkkasummaan, mutta palkankorotusta on hänellekin tiettävästi luvassa.

Hamilton tulee Bottaksen kanssa toimeen hyvin. Hamiltonilla ja Bottaksella ei ole ollut ristiriitoja toisin kuin Hamiltonilla oli edellisen tallikaverinsa Nico Rosbergin kanssa.