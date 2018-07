Valtteri Bottakselle vain yhden vuoden jatko – tuskin epäluottamuslause

Mercedes vahvisti perjantaina Valtteri Bottaksen jatkavan tallissa 2019. Sopimus on 1+1 -vuotinen.

Torstaina Mercedes oli ilmoittanut Lewis Hamiltonin jatkavan tallissa kaksivuotisella sopimuksella. Bottas sai varmuudella luottoa vain yhdeksi kaudeksi.

Bottaksen jatko Mercedeksellä 2019 oli yleisesti tiedossa. Yksivuotinen jatkosopimus oli diilin ainoa yllätys.

Bottas ja Mercedes ilmoittivat olevansa tyytyväisiä yhteistyön jatkoon. Sopimus oli loogista jatkumoa. Bottas on tällä kaudella parantanut yleistasoaan ja kisoissa tapahtuneet pettymykset ovat johtuneet muista asioista kuin kuljettajien virheistä. Paremmalla tuurilla Bottas voisi johtaa MM-sarjaa.

Yksivuotisella sopimuksellaan Mercedes haluaa pitää tilannettaan avoinna. Ensinnäkään Mercedes ei ole päättänyt, jatkaako se Formula ykkösissä vuoden 2020 jälkeen, jolloin nykyinen F1-tallien osanottajasopimus päättyy.

Toisekseen Mercedes haluaa tarkkailla kuljettajamarkkinoita. Mercedeksen suojatti Esteban Ocon ajaa Force Indialla korkoa kasvamassa. Tarvittaessa Mercedes voi 2020 korvata Oconin Bottaksella, jos kuljettajavaihdokseen olisi perusteita.

Kolmanneksi Mercedeksellä on optio Bottaken palveluksiin 2020. 1+1 -vuotinen sopimus on viesti Bottakselle, että tämän on oltava hereillä ja pidettävä korkeaa tulostasoa yllä. Jos tulostaso lopahtaa, ei jatkoa välttämättä tule.

Lewis Hamilton sai kaksivuotisen sopimuksen myös markkina-arvonsa takia. Hamilton on Formula ykkösten suurin tähti ja hänen avullaan myydään paljon Mercedes-autoja esimerkiksi Kiinassa. Mercedes ei halunnut luopua markkinointivaltistaan.

Tämän kauden kisoissa Bottas keskittynee varmistamaan Mercedekselle merkkimestaruutta ja tukemaan Hamiltonia kuljettajien mestaruustaistossa. Piste-ero Hamiltoniin on liian suuri.

Ensi vuonna Bottaksen tulisi haastaa Hamiltonia kunnolla sinetöidäkseen asemansa Formula ykkösten kärkikastissa. Jos Hamilton on ensi vuonna omaa luokkaansa, voi Bottaksen ura ajautua syöksykierteeseen, kuten Heikki Kovalaiselle kävi kymmenisen vuotta aiemmin.