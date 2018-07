RoPS jatkaa yllätyksiään – SJK sai jälleen nöyryytyksen

Rovaniemen Palloseura osoittaa, että pienelläkin budjetilla pärjää Veikkausliigassa. Lauantaina RoPS voitti kotiottelussaan Seinäjoen Jalkapallokerhon 1-0.

Voittomaalista vastasi 64. minuutilla Simo Roiha. Antonio Reguero pelasi RoPS-maalilla jo kauden 14. nollapelinsä.

- Joukkueen suoritus oli tänään hyvä - ajoittain jopa erittäin hyvä. Pääsimme syvälle vastustajan kenttäpuolelle aina boksiin saakka. Muutaman kerran missasimme niitä tilanteita, joissa olisi ollut mahdollisuus syöttää keskelle ja laittaa pallo sisään, mutta joka tapauksessa loimme nyt riittävästi tilanteita, kommentoi RoPSin päävalmentaja Toni Koskela seuran verkkosivuilla.

RoPS on sarjassa toisena. Eroa kärkijoukkue HJK:hon on vain seitsemän pistettä. Kaikkihan on aina mahdollista.

Viimeisestä kahdeksasta ottelustaan RoPS on hävinnyt vain yhden. Edellinen tappio tuli juuri SJK:ta vastaan vajaat pari viikkoa sitten.

Veikkausliigassa toiseksi suurimmalla budjetilla porskuttavalla SJK:n tilanne on yhä synkkä. Toukokuun lopulla valmentajaksi tulleella Alexei Eremenko seniorilla riittää haastetta saada joukkueensa peli kuntoon.

SJK:n sarjapaikka on kaikkea muuta paitsi varma. Toiseksi viimeisenä oleva IFK Mariehamn on vain neljän pisteen päässä.

Toisessa lauantain ottelussa FC Honka voitti TPS:n 2-0. Macoumba Kandji teki avausmaalin ja toisen maalin TPS teki omiin.

Honka on sarjassa kolmantena viiden pisteen päässä RoPSista.