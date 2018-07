Viilettääkö tässä Neste Rallin musta hevonen - mikäli mustasta nyt enää voi puhua?!

Teemu Suninen saattaa hyvinkin toistaa viime vuoden upean ajonsa, jolla taisteli jopa palkintokorokesijoituksesta Neste Rallissa. Valmiudet onnistuneen testipäivän jälkeen ovat kovalla tasolla.

Uusia suomalaisia rallitähtiä syntyy yhä. Vaikka maailmanmestaruus on karttanut sinivalkoisia kuljettajia jo 16 vuotta, ei syytä apeuteen ole. Riittää kun katsoo nuorten suomalaisten tarjontaa voittorajan kynnyksellä.

Esapekka Lappi, 27, Teemu Suninen, 24 ja Kalle Rovanperä, 17, ovat Suomen rallimaineen takuuvarmoja ylläpitäjiä myös tulevaisuudessa. Lapin voittosarakkeessa on merkintä viimevuotisesta Neste Rallin voitosta, mutta Sunisella ja ensimmäistä kertaa kotikisaansa starttaavalla Rovanperällä ne ovat vasta tulossa.

Seuraavaksi voiton tanssinsa päässee esittämään Suninen. Portugalissa ensimmäistä kertaa MM-rallin palkintokorokkeella juhlinut jokelalainen pääsi tutustumaan täyden testipäivän ajan Fordinsa metkuihin viime viikolla.

Se parantaa välittömästi Sunisen mahdollisuuksia päästä miehen itselleen antamaan kovaan tavoitteeseen.

- Kyllähän palkintokorokkeelle yltäminen kotikisassa olisi sellainen tulos, joka tyydyttää. Mutta sinne on tyrkyllä niin monta muutakin kuljettajaa, joten sellaiseen tulokseen saa onnistua todella hyvin.

Viime vuonna, kun Suninen istahti Suomessa Fordiin, oli alla vain Puolan MM-ralli WRC-autolla. Tuolloin testipäiväkin jäi torsoksi, vain muutaman tunnin hätäiseksi kilpa-auton kokeiluksi. Nyt kaikki on kuitenkin toisin, ja Suninen on hakenut autoonsa säädöt, jotka miellyttävät häntä itseään.

- Auto tuntuu hyvältä. Heti testin alussa tiimikavereiden löytämät jutut osuivat myös omaan käteeni, joten sen puolesta fiilis on loistava. Pääsin testissä kokeilemaan kaikki olennaiset asiat. Ajoimme ihan täyden päivän.

Taistelu rallin MM-sarjan tehdaspaikoista on julmaa. Nuorta sukupolvea kasvaa muissakin maissa, joten palkkapestit ovat kiven alla.

Sunisen tilannetta sarjassa helpottaa nuorukaisen kovissa liemissä marinoitu manageri Timo Jouhki, joka on silottanut monen suomalaisen tietä ralliammattilaisuuteen. Suninen on Rovanperän ohella Jouhkin viimeisiksi jääviä autettavia, joten taustavoimat molemmilla on mitä mainioimmassa kunnossa.

Jäljellä jää siis enää kuljettajan oma panos. Ajamalla kovaa ja kypsästi vaikutus tallipäälliköihin on varma. Sellaisen näytön aikoo Suninenkin Neste Rallissa antaa, jotta nimi ei unhoitu ennen ensi vuoden työpaikkaneuvotteluita.

- Käänsimme kaikki kivet testissä, jotta oikea vauhti löytyisi. Ja kyllä se testissä löytyikin. Kisassa pitää sitten vain osua kaikki kohdalleen, eikä virheitä saa tulla. Viime vuonnakin niitä tuli periaatteessa vain kaksi, mutta ero kärkisijoitusten välillä on ajallisesti hiuksenhieno, Suninen summaa.