Kimi Räikkönen tarjoaa taas kesäjännitystä

Kimi Räikkönen ei ole voittanut yhtään F1-kisaa yli viiteen vuoteen, mutta on klikkitilastojen perusteella yhä Suomen ylivoimainen ykkösurheilija. Kimin julkisuusarvo on kovaa valuuttaa maailmallakin. Netti on täynnä erilaisia spekulointeja hänen tulevaisuudestaan.

Varma asia on, että Räikkösen nykyinen sopimus Ferrarin kanssa umpeutuu tämän kauden jälkeen. Räikkösen ja Ferrarin virallisena lausuntona on, ettei uutta kommentoitavaa jatkosopimuksen osalta ole.

Ferrarin puheenjohtajana toiminut Sergio Marchionne sairastui vakavasti ja erosi viime viikolla tehtävistään. Väitettiin, että Marchionne olisi halunnut Räikkösestä eroon, mutta puheenjohtajan vaihduttua Räikkösen mahdollisuudet jatkaa tallissa kohenisivat.

Otsikoita saadaan helposti, mutta yhdestä henkilöstä Formula ykkösten kuljettajasopimuspäätökset eivät koskaan ole kiinni. Päätöksiä ei tehdä myöskään hetken mielijohteesta, vaan kyse on pitkästä prosessista.

Pitkin kesää on uutisoitu, että Sauberilla kisaava Ferrari-lupaus Charles Leclerc ottaisi Räikkösen paikan. Luotettavina pidetyt italialaismediat ovat tästä uutisoineet, joten asiassa tuskin on savua ilman tulta.

Liikkeellä on ollut sellaistakin tietoa, että Ferrari olisi tarjonnut Räikköselle jatkosopimusta, mutta Räikkönen olisi kieltäytynyt. Hän täyttää ensi vuonna 40 vuotta ja haluaisi tehdä jotain muuta.

Viime maanantaina Räikkönen kommentoi Instagram-livelähetyksessään, että saattaisi tulevaisuudessa ajaa rallia. Viime toukokuussa Räikkönen bongattiin Monacossa keskustelemassa Toyotan rallitallipäällikön Tommi Mäkisen kanssa.

Moottoriurheilussa uutisia tehdään 1+1=4 -logiikalla, mutta moni huhu on pitänyt paikkansakin, kuten Räikkösen uran tapahtumat osoittavat.

Kesällä 2006 huhuttiin kiivaasti, että Räikkönen siirtyisi Ferrarille. Kesällä 2009 huhuttiin, ettei Räikkönen ajaisi seuraavana vuonna formuloissa ja 2011 taas huhuttiin Räikkösen paluusta F1-sarjaan. Kesällä 2013 taas rupesi esiintymään huhuja Räikkösen paluusta Ferrarille.

Ei siis ollut savua ilman tulta, eikä välttämättä Leclerc-kuvioissakaan. Mitään ei kuitenkaan kerrota, ennen kuin nimet ovat paperissa ja Ferrarille sopii hyvin, että Räikkösen kautta mediassa tulee roppakaupalla ilmaista julkisuutta.

Räikkönen on ollut tiettävästi kiinnostunut kisaamisesta rallicrossista. Siinä lajissa hänen menestymismahdollisuudet olisivat huomattavasti paremmat kuin ralliautoilussa, jossa opettelu huipputasolle nousemiseksi vie useita vuosia.

Rallissa Räikkönen joutui 2011 rahoittamaan ajamisensa pääosin itse. Siihen hän tuskin enää lähtee.

Räikkösellä on julkisuusarvollaan mahdollisuuksia tienata ajamalla miljoonia, vaikka ei kilpailisikaan enää Formula ykkösissä. Hänellä on varaa valita.

Tällä viikolla Unkarissa jännitetään, tiedottaako Ferrari Räikkösen jatkosta. Kiirettä Ferrarilla ei ole, koska Leclerc on joka tapauksessa Ferrarin mies.