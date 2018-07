Sampo Terho puuttui seksuaaliseen häirintään urheilussa: ”Kynnys on saatava matalammaksi”

Urheiluministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan seksuaaliseen häirintään urheilussa on oltava nollatoleranssi.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto kertoi aiemmin tällä viikolla tiedotteessaan, että suomalaiset naisurheilijat ovat joutuneet vakavan seksuaalisen häirinnän kohteeksi korkeakouluopiskelijoiden EM-kisoissa Portugalissa.

–Urheilussa täytyy olla nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään ja epäasialliseen käytökseen. Jos tällaista toimintaa havaitaan, on siihen puututtava nopeasti ja määrätietoisesti. Jokaisella on oikeus urheilla ilman pelkoa tai ahdistusta, sanoo Terho.

Terhon mukaan seksuaalinen häirintä urheilussa on ollut arka ja vaiettu ilmiö. Myöskään häirinnän laajuutta Suomessa ei tunneta. Tapausten julkituloa hankaloittaa se, että häirinnästä valituksen tehnyt urheilija kohtaa kielteisiä reaktioita, kuten vähättelyä.

–Yhdenkään urheilijan ura ei saa päättyä siksi, että he kokevat olonsa epämiellyttäväksi tai turvattomaksi. Häirinnästä kertomisen kynnys on saatava matalammaksi. Siksi ministeriö on päättänyt rahoittaa Väestöliiton uutta Et ole yksin -palvelua, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä epäasiallista käytöstä ja häirintää urheilussa, Terho kertoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä Olympiakomitean ja Suomen urheilun eettisen keskuksen kanssa käynnistänyt toukokuussa liikuntajärjestöille suunnatun kyselyn, johon on sisällytetty kysymyksiä muun muassa järjestöjen toimista häirintätapauksissa.