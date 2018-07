Rallivalmennus lapsenkengissä - Miksei kuljettaja kelpaa neuvonantajaksi?

On tavallista, että rallimaailman huipulle pyrkivät tekevät kaikkensa tavoitteensa toteutumiseksi. Kun fyysinen harjoittelu on oikeaoppista, eikä henkisessä tasapainossakaan ole moitteen sijaa, jää jäljelle enää itse ajaminen. Mutta mitä vieressä istuja voi antaa ratin taakse?

Paljonkin, jos asiaa kysyy joitain vuosia valmentamista työkseen tehneeltä Kristian Sohlbergilta. Moni muistaa "Krissen" entisenä MM-tason aktiivikuljettajana, jota kuitenkin yhä näkee rallien huoltoalueilla.

Tällä kertaa Sohlbergin rooli ei ole tarttua itse rattiin, vaan opastaa brittiläistä suojattiaan Fergus "Gus" Greensmithiä yhä lennokkaampiin suorituksiin. Ennen ralliuralle siirtymistä Greensmith pelasi jalkapalloa nuorena poikana Manchester Cityn maalivahtina.

Soran lennätys ja asfaltin rullaus vei kuitenkin voiton, ja melko nopeasti Greensmith totesti tarvitsevansa ajovalmentajaa tullakseen hyväksi ralliautoilijaksi.

- Ajoimme vuonna 2016 toista kautta DMack Trophya. Olimme hyvässä vauhdissa, mutta halusimme joka kisassa kokeilla eri valmentajaa. Sitten Suomessa kokeilin yhteistyötä Kristianin kanssa, ja personaalisuutemme mätsäsi hyvin. Siitä se lähti.

Greensmith näkee lähinnä outona sen, etteivät muut huipun tuntumassa olevat nuoret kuljettajat kysy suoria neuvoja entisiltä aktiivikuljettajilta.

- Harvalla kuljettajalla on kuljettaja valmentajana, mikä on vähän erikoista. Mutta Kristianin antama palaute oli hyvää, joten aloitimme yhteistyön.

Etenkin kuluvana vuonna Greensmithin, 21, vauhti WRC2 -luokan kamppailuissa on noussut rutkasti. Erittäin kovatasoisessa ja nuoria kohti WRC-luokan haasteita valmistavassa porukassa voitot ovat kiven alla. Brittinuorukainen on kuitenkin osoittanut olevansa vakavasti otettava haastaja lähes rallissa kuin rallissa.

- Viime vuonna opettelimme ja halusimme kilometrit kaikista kisoista. Olimme nopeita, mutta virheitäkin tuli. Vasta Argentiina tänä vuonna palautti itseluottamuksen. Siihen meni kauemmin kuin oletin, mutta siellä pystyin ajamaan kuten aiemminkin. Nyt ajamme jo voitoista, Greensmith iloitsee.

Valmentaja joka osa-alueella

Jotta mikään asia ei jäisi sattuman varaan, on Greensmith palkannut itselleen Sohlbergin lisäksi kuntovalmentajan ja mentaalivalmentajan.

- Keskitymme ajamiseen. En halua valmentajieni sekoittavan toimenkuviaan. Kristian puuttuu ajamiseeni, jos tuntuu että yliajan autoa. Se on pääasia tässä yhteistyössä.

Kaikesta näkee, että nuorukainen on tosissaan yrittämässä läpimurtoa ja valmis kolkuttelemaan tehdastiimien ovia. Valmennusyhteistyö Sohlbergin kanssa on yksi apuväline tunnetusti kivikkoisella polulla.

- Teen valmistautumiseni rallien ulkopuolella. Täällä se olisi liian myöhäistä. Puhumme puhelimessa aina ennen ja jälkeen rallia, ja käymme läpi kisan kulkua ja parannusehdotuksia. Tällä kaudella tavoite on voittaa kisoja ja ensi vuonna olla tasaisen nopea kaikissa ralleissa, jotka olen ajanut, sekä taistella mestaruudesta, Greensmith luettelee.

Kaksikon yhteistyö liikahti heti eteenpäin voimalla. Sohlberg haistoi lahjakkuuden ja Greensmith suomalaisessa olleen potentiaalin siirtää oppejaan myös ajoonsa.

- Heti ensimmäisellä kerralla istuessani autossa hänen kanssaan totesin, että tässä pojassa on ainesta. Vaikeita hetkiäkin on sittemmin ollut, mutta se on ollut sellaista yhdessä kasvamista ja yhteistyön kehittämistä.

Greensmith antaa raamit, joiden puitteissa Sohlberg voi toimia. Toisen reviirille ei sovi hypätä, eikä asioita ilmoittaa liian ponnekkaasti.

- Siitä hän on tarkka, ettei rooleja sotketa keskenään, sillä hänellä on joka osa-alueelle oma valmentajansa. Tietysti, jos havaitsen Gusin olevan henkisesti jotenkin alavireessä, niin jollain pienellä sanalla voin koettaa vaikuttaa häneen. Mutta hän ei ole sellainen kuljettaja, jolle voi sanoa, että tee näin tai noin, vaan se pitää esittää kysymyksen muodossa ja keskustella sitten asiasta.

Nykyisellään rallivalmennus niin Suomessa kuin ulkomaillakin on melko kokemattomien harrastajien käsissä. Kukaan ei oikein tiedä, onko syynä se, ettei entisiä huippukuljettajia kysytä tehtävään sen enempää, vai eikö heillä ole kiinnostusta laajemmalla rintamalla.

Sohlbergin metodit valmennettaviensa kanssa ovat selkeät. Asioita opiskellaan yhdessä monella tavalla.

- Ajovalmentajia ei hirveästi ole, mitä pidän todella outona. En sano olevani maailman paras "coach", mutta me näemme paljon vaivaa asian eteen. Katsomme onboardeja ja istun hänen kyydissään testeissä. Se on mielestäni ainut oikea tapa tässä työssä; istua kyydissä, vaikkei se aina niin mukavalta tunnukaan.

Valmennuksen aloittamisen suhteen ei kannata arkailla, sillä kaikilla, joilla tavoitteet on asetettu riittävän korkealle, on tarve ajo-opetukselle jo varhaisesta vaihteesta lähtien.

- Suomessakin SM-sarjaa kiertävät tarvitsisivat tällaista, sillä 99-prosenttisesti siellä on tarvetta valmennukselle. Kun autoa testaa, kaikki tuntuu varmasti hyvältä, ennen kuin kisassa saa tietää totuuden. Ajamisesta löytyy helposti pieniä asioita, joita parantaa. Jotkin liittyvät henkiseen puoleen, jotkin ajamiseen. En kuitenkaan tyrkytä palvelujani kenellekään. Gus on myös markkinointityökaluni, sillä tulosten perusteella voi todeta meidän tekevän joitain asioita oikein.

Kun valmennusyhteistyöstä on päätetty, asetetaan yhteiset tavoitteet, joita kohti pinnistellä.

- Kaikista ei voi tulla uutta Ogieria, mutta tavoitteet pitää kalibroida sellaiselle tasolle, jota voidaan koettaa saavuttaa, Sohlberg niputtaa.

Teksti: Miika Wuorela, Jyväskylä