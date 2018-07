Sunnuntaina alkaa – amerikkalaisen jalkapallon EM-kisat vihdoin Suomessa

Amerikkalaisen jalkapallon EM-turnaus alkaa Vantaalla ensi sunnuntaina. Turnaus pelataan Suomessa ensi kertaa sitten vuoden 1991.

Amerikkalainen jalkapallo sai Suomessa paljon julkisuutta 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa, eikä vähiten siksi, että Suomi voitti vuosina 1985-2000 viisi Euroopan mestaruutta. 2000-luvun alussa taso ja suosio hieman hiipuivat Suomessa, mutta viime vuosina nostetta on ollut jälleen.

Jenkkifutiksen kotimaisen pääsarjan Vaahteraliigan kärkijoukkueen Helsingin Roostersin päävalmentaja Juha Hakala näkee lajin tulevaisuuden Suomessa valoisana.

- Lajin harrastajamäärät ovat kasvaneet ja laji on enemmän ollut esillä mediassakin, joka on selvästi lisännyt lajinäkyvyyttä. Myöskin on ollut erittäin positiivista huomata, että yhä useampi pelaaja Suomesta kelpaa vahvistukseksi Euroopan sarjoihin sekä nuoria pelaajia lähtee Yhdysvaltoihin vaihto-oppilaiksi, Hakala kommentoi Sport Contentille.

Hakalan mukaan Suomella on mahdollisuudet EM-kotikisoissaan jopa kultamitaleille edellyttäen, että hyökkäyksessä pidetään pallosta huolta ja että puolustuspeli on vahvaa. Hakalan arvioi, että Suomi on viime vuosina ajanut lajin kärkimaita Saksaa, Ranskaa ja Itävaltaa kiinni.

Suomen kultahaaste on sikäli helpottunut, että Saksa jäi EM-kisoista pois lajipoliittisten riitojen takia.

- Harmittavaa, että Saksa yhtenä lajin eurooppalaisena suurmaana jättäytyi kisoista pois, mutta uskon, että Saksakin seuraavan parin vuoden aikana liittyy jälleen mukaan, kun lajipoliittiset erimielisyydet ovat selvinneet, Hakala toteaa.

Turnauksessa on mukana kuusi joukkuetta. Joukkueet on jaettu kahteen kolmen joukkueen alkulohkoon.

Suomen joukkue aloittaa turnauksensa ensi sunnuntaina. Vastassa on Myyrmäessä kello 20 alkavassa ottelussa Britannia.

Toisessa ottelussaan ensi torstaina Suomi kohtaa Ranskan klo 20. Mielenkiintoa turnausformaatista ei puutu, sillä lohkovoittajat etenevät lauantaina 4.8. pelattavaan finaaliin, lohkokakkoset pronssiotteluun ja lohkokolmoset pelaavat ottelun viidennestä sijasta. ”Turhia pelejä” ei siis ole.

Maajoukkuepelit auttavat monessa lajissa suosion kasvattamista. EM-turnaus tuonee suomalaiselle jenkkifutikselle varmasti nostetta.

- Turnauksessa tullaan näkemään erittäin korkeatasoista amerikkalaista jalkapalloa ja sen myötä myös monella suomalaisella lajia seuraavalla sekä kokonaan uusilla katsojilla on mahdollisuus päästä näkemään pelejä paikan päällä, iloitsee Hakala.

Tulevaisuudessa amerikkalaisesta jalkapallosta saattaa tulla olympialaji. Ei ole epärealistinen ajatus, että Suomen maajoukkue voisi pelata amerikkalaisessa jalkapallossa olympiamitaleistakin.

Hakala uskoo, että ainakin lippupallo voisi saada olympiastatuksen.

- Tavoite on täysin realistinen ja uskon ihan lähivuosina jo siihen, että amerikkalaisen jalkapallon kevytversio lippupallo nähdään olympialajina. Lajipoliittisiin riitoihin on tullut ratkaisu, eli siinä mielessä tulevaisuus näyttää paremmalta.

Suomalainen palloilujoukkue on viimeksi nähty kesäolympiaturnauksessa Moskovassa 1980, jolloin Suomi oli mukana miesten jalkapalloturnauksessa. Unelma elää siitä, että Suomen lippupallomaajoukkue nähtäisiin Los Angelesin olympialaisissa 2028, jos laji saisi silloin olympiastatuksen.

Amerikkalaisen jalkapallon EM-lopputurnaus 2018

MUP-stadion, Myyrmäki

Sunnuntai 29.07.

16.00: Tanska – Itävalta

20.00: Suomi – Britannia

Tiistai 31.07.

16.00: Ruotsi – Tanska

20.00: Britannia – Ranska

Torstai 02.08.

16.00: Itävalta – Ruotsi

20.00: Ranska – Suomi

Lauantai 04.08.

11.00: sijoitusottelu

15.00: pronssiottelu

19.00: loppuottelu