"Ogierin ja Neuvillen kanssa menestystä tulisi" - Toyota-päällikkö Mäkinen otti kantaa kuumana velloviin kuljettajamarkkinoihin

Toyotan tallipäällikkö Tommi Mäkinen luottaa kuljettajiinsa, eikä usko ensi kaudeksikaan olevan tarvetta muutokselle.

Sardinian rallin jälkeiset viikot Mäkinen otti hieman etäisyyttä tiiminsä toimintaan, ja palasi virkein mielin tiimin ruoriin Neste Ralliin. Keskiviikkoiltana edessä oli ainakin kuljettajakolmikon tuntemuksien kartoitus.

- En ole vielä ehtinyt jutella poikien kanssa. Meinasin jututtaa heitä tässä nyt, kun ei olla pitkään aikaan nähty. Kaikki on vähän koettaneet lomailla ja irrottautua rallista.

Näytönpaikkana Neste Rallin arvo on yhä suuri. Suomalaiskuljettajille kilpailu on aina edustanut kauden tärkeintä yksittäistä koitosta.

- Kyllä kai tämä yksi niistä ralleista on. Kotikisana tämä on niin sanotusti helppo kisa, kun pojat tuntevat olosuhteet. Kaikki rallit tietysti ovat yhtä tärkeitä - näyttöjenkin kannalta.

Mahdolliset muutokset tiimin kokoonpanossa ovat aina mahdollisia, mutta Mäkisen sanoin, eivät ajankohtaisesti ajatuksissa.

- Ei me olla vielä ajateltu asiaa yhtään enempää. Syksyllä asiat alkavat pikkuhiljaa selvitä, ja neuvottelut kiihtyvät kun mennään Saksaan. Minulla on sellainen kutina, ettei liikehdintää välttämättä juuri tapahdu. Kokonaisuus on nyt niin hyvä, kun huippukuljettajat ovat eri tiimeissä. Se tuo lisää mielenkiintoa.

Eniten odotuksia Mäkinen lataa koko kautta ajatellen virolaiskuljettaja Ott Tänakin harteille. Tänak on kuljettajakolmikosta ainut, joka on pystynyt kauden aikana osakilpailuvoittoon.

- Jos kaikki ovat tyytyväisiä, se on ideaali tilanne. Minusta tilanne on erittäin hyvä, eikä muutoksia tarvitse miettiä. Jos haluamme parempia tuloksia, niin otetaan (Thierry) Neuville ja (Sebastien) Ogier Ottin kavereiksi, ja syntyisi varmasti kovempaa tulosta. Vahvoja näyttöjä kaikilla meidän pojilla kuitenkin on ollut.

Toyotan vahva kokonaispanos kuitenkin tarkoittaa sitä, että vaikka merkkimestaruustaistelussa sijoitus on vasta kolmas, ei titteliä ole vielä jaettu.

- On merkkimestaruuteenkin vielä täydet mahkut. Kömmähdyksiä on tullut, ja ne ovat verottaneet tulostamme. Tuuria jos olisi ollut vähän enemmän, niin tilanne voisi olla toisennäköinen. Hyvä suorituskyky meillä silti on ollut ja nopeita aikoja tehty. Mahdollista mestaruus yhä on, sillä ei pistetilanne mikään katastrofaalinen ole, Mäkinen tuntee.

Teksti: Miika Wuorela, Jyväskylä