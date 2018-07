Ott Tänak johtaa Jyväskylässä – Jari-Matti Latvalalla vielä toivoa

Toyotan virolaiskuski Ott Tänak johtaa Jyväskylän MM-rallia perjantain jälkeen. Tänak starttaa lauantain osuudelle 5,8 sekuntia toisena olevaa Citroenin norjalaiskuskia Mads Östbergiä edellä.

Rallissa kolmantena on Toyotan Jari-Matti Latvala. Hän on jäänyt tiimikaveristaan Tänakista 23,1 sekuntia.

- On hienoa olla täällä hyvällä sijoituksella. Huomisesta tulee haastavampi päivä, ja minun on oltava keskittynyt sitä varten, kommentoi Latvala.

Fordin Teemu Suninen on kokonaiskisan viidentenä ja Toyotan Esapekka Lappi kahdeksantena. Teinilupaus Kalle Rovanperä johtaa WRC2-luokkaa.

Viime vuonna Jyväskylässä voittoa juhlinut Toyotan Esapekka Lappi epäonnistui perjantaiaamuna ja menetti voiton käytännössä jo siinä. Nyt Lappi käy taistoa muun muassa Sebastien Ogieria vastaan kuudennesta tilasta. Neljäs sijakin voisi olla vielä otettavissa.

Aamun virheet harmittivat Lappia vielä illallakin.

- Eihän se nyt kovin kummoinen päivä ollut meidän osalta. Aamu lähti vähän huonosti. Siinä tuli oma moka ja sammutin auton, enkä saanut sitä heti käyntiin. Sen jälkeen yritin vaikka kuinka paljon, mutta ei vain tullut oikein aikoja ja tilanteita riitti. Pojat löysivät sitten huollossa vian: hydrauliikkayksikkö ei toiminut oikein. He vaihtoivat sen ja nyt iltapäivällä päästiin sellaiseen vauhtiin, mitä nyt ehkä oletimmekin pystyvämme ajamaan. Positiivinen päätös päivälle kyllä, Lappi sanoi Harju 2:n jälkeen.

Tästä on varmasti helpompi jatkaa huomiselle?

- No, aika pirusti. Nyt on hyvä fiilis auton kanssa. Ei ajettu yhtään pohja-aikaa, mutta hyvin lähelle. Koitetaan nyt sitten aamulla napata pari Fordia aamupalaksi. Yritetään ajaa neljännestä sijasta. Siinä noin 25 sekuntia. Se on paljon, mutta on tässä vielä paljon kilsoja jäljellä, Lappi suunnitteli.

Lauantaina kilpailussa ajetaan kahdeksan erikoiskoetta.