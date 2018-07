Virolaisvoitto häämöttää Jyväskylässä – Kalle Rovanperä teki Timo Mäkisen konepeltitempun

Toyotan ykköskuskiksi nousemassa oleva Ott Tänak johtaa Jyväskylän MM-rallia ennen päätöspäivän neljää erikoiskoetta. Tänak on 39 sekuntia toisena olevaa Mads Östbergiä edellä.

Sunnuntaina Tänakilla on varaa varmisteluun. Vain tekninen vika voi viedä häneltä voiton.

Kisan kakkostilasta käydään sunnuntaina vielä kova vääntö. Jari-Matti Latvala on kisassa kolmantena vain 5,4 sekuntia Östbergiä perässä.

Toyota on saamassa kisasta lopulta erinomaisen tuloksen. Viime vuoden voittaja Esapekka Lappi on noussut neljänneksi, joten tallilla on kolme kuskia neljän joukossa.

Lauantain kolmella viimeisellä erikoiskokeella Lappi kellotti kolme pohja-aikaa.

- Se oli aika riskaabelia menoa. Ajoin renkaat jo aiemmin loppuun ja tämä pätkä oli aika liukas. Haydenilla on renkaita vielä jäljellä ja luulen, että menetimme hieman aikaa tässä. Mutta lopulta saimme eroa tarpeeksi. Mutta nyt renkaat on ihan finito!, hyväntuulinen Lappi lausui ralliradiolle.

Jos Tänak voittaa kisan, on hänellä saumoja vaikka mestaruuteenkin. MM-sarjan kärkimies Thierry Neuville on kisassa lauantain jälkeen kymmenentenä. Toisena oleva Sebastien Ogier on seitsemäntenä.

Lauantain erikoisuudesta vastasi rallin superlupaus Kalle Rovanperä. Hän ajoi toiseksi viimeisen erikoiskokeen konepelti pystyssä.

- En tiedä, mitä tapahtui. Osuin urassa jarrutuksessa johonkin kovaa ja sen jälkeen tulimme kahdeksan kilometriä normaalisti. Sitten yhtäkkiä se petti kokonaan. Olen todella pahoilla tiimin puolesta, Rovanperä sanoi.

Rovanperä arveli jo keskeyttäneensä, mutta jatkoikin konepelti pystyssä. Hänen sinnikkyytensä toi mieleen Timo Mäkisen, joka ajoi Ouninpohjan erikoiskokeen 1967 Minillään konepelti pystyssä.