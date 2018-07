”Siipimies” Valtteri Bottaksen viikonloppu päättyi rangaistukseen

Lewis Hamilton taisteli voiton sunnuntaina Hungaroringillä. Voitto tuli hyvällä tiimityöllä, sillä Mercedes uhrasi Valtteri Bottaksen taktiikan Hamiltonin eduksi.

Bottas olisi voinut sijoittui toiseksi, mutta Mercedes päätti taktikoida häntä pitämään Sebastian Vetteliä ja Kimi Räikköstä takanaan. Bottaksen renkaat olivat aivan lopussa, eikä hänellä ollut mahdollisuuksia pitää Vetteliä takanaan. Autot osuivat toisiinsa ja Bottaksen etusiiveke vaurioitu.

Bottaksen edelle nousi myös Räikkönen ja myöhemmin vielä Daniel Ricciardo, johon Bottas osui. Bottas sai Ricciardo-kolaristaan kymmenen sekunnin aikarangaistuksen, joka tosin ei vaikuttanut hänen sijoitukseensa.

Bottas ajoi maaliin vasta viidentenä. Mercedeksen moottoriurheilupomo Toto Wolff kehui Bottasta ”siipimiehen” hienosta työstä. Bottas totesi Sky Sportsille, että ”siipimies” -termi sattuu.

Mercedes ja Bottas vakuuttelivat ennen kisaa, että kuljettajat ovat Mercedeksellä tasa-arvoisia. Tuskin ovat enää loppukaudesta.

Neljäntenä oleva Bottas on kärjessä olevaa Hamiltonia 81 pistettä perässä. Lienee selvää, että Bottaksen on tuettava loppukauden ajan Hamiltonin mestaruusmahdollisuuksia ”siipimiehen” roolissa. Se hänen on tehtävä varmasti jo sopimuksensa perusteella.

Myös Ferrarilla on suomalainen siipimies. Vettel pääsi heti alussa Räikkösen edelle ja ajoi toiseksi. Räikkönen oli maalissa kolmas.

Vettel on jäänyt Hamiltonista 24 pistettä. Unkarin kisassa Hamilton ratkaisi voiton edukseen aika-ajoissa, joissa satoi. Vettelillä on nyt takanaan periaatteessa kaksi epäonnistunutta kilpailua, vaikka Hockenheimin keskeytyksen jälkeen Hungaroringin kakkostila onkin tulkittavissa eräänlaiseksi nousuksi.

Ferrari on noussut moottoritehoissa Mercedeksen edelle. Silti Hamilton on ottanut kaksi perättäistä voittoa.

Mestaruustaistossa kaikki on kuitenkin auki. Jos Ferrari onnistuu pitämään tehoetumatkansa, on Vettel vahvoilla riippuen tietysti siitä, kestääkö hänen kasettinsa. Ajamatta on vielä yhdeksän kisaa.

Kimi Räikkönen on saavuttanut viisi perättäistä palkintosijaa ja jatkaa MM-sarjassa kolmantena. Se on normitulos kuljettajalta, joka ajaa neljän auton MM-sarjassa.

Räikkösen kritisointi herättää Suomessa kiukkua, mutta fakta on, ettei hän ole voittanut maaliskuun 2013 jälkeen yhtään Formula 1-osakilpailua.

Suurin jännitys Räikkösen osalta on, jatkaako hän Formula ykkösissä enää kaudella. Ferrari ei ole vielä ilmoittanut suunnitelmistaan, eikä kiirettä tiettävästi olekaan.

F1 jää nyt kesätauolle. Seuraava kilpailu ajetaan 26. elokuuta Belgian Spassa.