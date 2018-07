F1-tallin omituinen tilanne: Kuljettaja jätti konkurssihakemuksen – omistajaa uhkaa linnatuomio

Formula ykkösten jo ennestään vähälukuinen tallimäärä uhkaa supistua yhdellä. Force India-tallin rahat ovat loppu. Konkurssihakemuksen myötä talli on asetettu selvitystilaan.

Force Indian tapaus on varsin erikoinen. Talli on elänyt yli varojensa jo pidemmän aikaa, mutta konkurssihakemusta ei ole jätetty. Velkojat tietävät, että rahat on mahdollista saada vain omistajavaihdoksen kautta, jotta uutta rahoitusta järjestyisi.

Konkurssihakemuksen Force Indiasta jätti viime perjantaina tallin kuljettaja Sergio Perez. Saatavilla Perezillä on Force Indialta noin neljä miljoonaa euroa. Kyse ei ole palkkasaatavista, vaan lainoista tallin toiminnan turvaamiseksi.

Perez ei hae tallia konkurssiin siksi, että yrittäisi saada saataviaan. Hän halusi pelata tallin omistajan Vijay Mallyan ulos päätäntävallasta ja turvata siten tallin toiminnan.

Mallyan sijasta Force Indian kohtalosta päättävät nyt ulosottomiehet. Force Indialla on useampia ostajaehdokkaita, joten tallin toiminta voi pelastua.

Tosin McLaren, Renault ja Williams vastustavat, että Force India jatkaisi eri nimellä uudella omistajan komennossa. Uudelle omistajalle ei haluta lahjoittaa Force Indialle kuuluvia noin 150 miljoonan euron bonusrahoja, joista tallin jatko täysin riippuu.

McLaren, Renault ja Williams haluavat hyötyä tilanteesta ja saada itselleen parempia etuja kilpailemiseen F1-sarjassa. Ne tietävät, että nyt on aika iskeä ja kiristää, koska F1:n elinvoimaisuudelle on tärkeää, että mukana olisi jatkossakin kymmenen tallia.

Pelastui Force India tai ei, lienee Mallyan kymmenen vuotta jatkunut taru Formula ykkösissä tiensä päässä. Hänellä ei ole tallin pyörittämiseen enää varoja.

Kun Mallya osti Spykerin eli entisen maineikkaan Jordan-tallin loppuvuodesta 2007, oli hän Forbesin listalla maailman 1000:n rikkaimman ihmisen joukossa. Sittemmin hän ajautui kotimaassaan Intiassa talousvaikeuksiin.

Intiassa Mallyaa syytetään talousrikoksista. Häntä uhkaa ehdoton vankeustuomio.

Mallya onkin viime aikoina oleskellut Britanniassa. Intia on vaatinut hänen luovuttamistaan toistaiseksi tuloksetta.

Force India-kauppojen jahkailullaan Mallya on yrittänyt pelastaa itselleen jonkin verran rahaa. Perezin konkurssihakemus jättää hänet kuitenkin tyhjin käsin. Talli on ulosottomiesten käsissä.

Mallya on moottoriurheilufani. Hän on ollut Formula ykkösissä mukana rakkaudesta lajiin.

Formula ykköset eivät kuitenkaan häntä enää kaipaa. Mallya ja Force India tuovat sarjalle varsin huonoa julkisuuskuvaa.

Formula ykkösten Intian valloitus ei muutenkaan onnistunut. Sarjassa rahoituksena avulla kisanneet intialaisajajat Narain Karthikeyan ja Karun Chandhok eivät nopeudellaan vakuuttaneet. Intian F1-kilpailukin kuopattiin kolmen kauden jälkeen 2011-13.