HJK:n eurotaival jatkuu vielä: "Juoni on varmasti samanlainen"

Helsingissä nähtiin hieno jalkapallotapahtuma keskiviikkona, kun HJK kohtasi täydellä Töölön Telia 5G-areenalla Mestareiden liigan karsinnassa valkovenäläisen BATE Borisovin. HJK musta kolmeminuuttinen ensimmäisellä puoliajalla ratkaisi voiton kuitenkin BATE:lle. Valkovenäläisjoukkue meni jatkoon voitettuaan 2-1.

HJK pystyi ihan hyvin laittamaan kampoihin BATE:lle. Mostagh Yaghoubi kavensikin 1-2:een ja maalipaikkojen valossa HJK:lla olisi ollut saumoja voittoonkin.

Rohkaisevaa oli, ettei HJK ollut valovuoden päässä BATE:sta, joka edustaa eurooppalaista niin sanottua keskitasoa. Sellaista keskitasoa, joka pystyy raivaamaan tiensä Mestareiden liigan lohkovaiheeseen.

- Näissä on aina juoni, että toinen lähtee lauluun ja toinen menee jatkoon. Vastustaja BATE oli tän verran parempi. Me lähdettiin nyt lauluun, kommentoi HJK:n valmentaja Mika Lehkosuo.

HJK jatkaa europelejään Eurooppa-liigan karsinnassa. Vastassa on seuraavaksi todennäköisesti Olimpija Ljubljana Sloveniasta.

- Pitää ottaa tästä ne hyvät asiat mukaan. Millä keinoin me pystyttiin ottamaan vieraissa se hyvä tulos kovassa paikassa, että päästiin tänne kotiyleisön, täyden tuvan eteen pelaamaan ja antamaan kaikkemme. Se tehtiin tänään viimeiseen sekuntiin asti, Lehkosuo sanoi.

- Otetaan se mukaan seuraavaan europeliin. Vastustaja on varmasti kova siellä. Juoni on varmasti kahdessa ottelussa samanlainen. Sitä puhuin pelaajille. Otetaan ymmärrys siitä, mitä näissä peleissä pitää tehdä vieraissa ja kotona. Mennään voittamaan sitten sitä seuraavaa, Lehkosuo jatkoi.

Lehkosuo uskoo BATE-pelien tuoneen HJK:lle lisää varmuutta.

- Uskon vahvasti, että joukkue on vahvempi seuraavissa peleissä. Näitä kokemuksia me tarvitaan. Näitä ei liikaa ole Veikkausliian kauden aikana.

Ennen Eurooppa-liigan peliä, joka on ohjelmassa ensi viikon torstaina, pitäisi HJK:n latautua ensi lauantain kotimatsiin Rovaniemen Palloseuraa vastaan.

- Siitäkin puhuttiin pelaajien kanssa, että me ollaan ammattiurheilijoita ja me johdetaan Veikkausliigaa. Se pitää näyttää taas parin päivän päästä, Lehkosuo sanoi.

RoPS-pelissä avauskokoonpanoon tulee muutoksia.

- Meille varmaan tulee taas kokoonpanomuutoksia, mutta ei kaikkia vaihdeta. Meillä ei ole tuplajengiä tällä hetkellä terveenä, Lehkosuo sanoi.

Lehkosuo on luottavainen, että virettä RoPS-peliin löytyy.

- Honka-peliin latauduttiin erittäin hyvin pitkän Borisov-matkan jälkeen. Nyt pitää taas tehdä se. Vähän etua on, kun nyt ei tarvitse matkustaa ja saadaan pelata samalla alustalla uudestaan.

HJK ei voittanut Veikkausliigan mestaruutta 2015 eikä 2016. Lehkosuo tekeekin kauden päätavoitteen selväksi.

- Veikkausliigan tahti on ollut aika hurja. Isoin tavoite on kuitenkin Veikkausliiga. Näin esimieheltänikin tuli info. Sekä minulle, että joukkueelle. Silloin ei voida liikaa kierrättää pelaajia säästellä pelaajia, vaan pitää olla koko ajan iso iskunyrkki, jota kehitetään tähän.

Lehkosuon mukaan Veikkausliigakin on kehittänyt HJK:n pelaajia kansainvälisiä haasteita varten.

- Mun mielestäni meillä on tällä hetkellä ringissä reilusti toistakymmentä pelaajaa, jotka pystyy näitä pelejä pelaamaan. Se kertoo siitä, että me ollaan aika monia pelaajia saatu ajettua sisään tässä alkukaudella pelaamaan näitä kovia pelejä.

Silti vastustaja oli keskiviikkona kokeneempi ja pystyi hallitsemaan tilanteen.

- BATE on meitä 10-1 edellä näissä lohkovaiheen turnauksissa. Se pitää muistaa, millaista joukkuetta vastaan me tänään pelattiin. Kyllähän meillä matkaa tuollaisiin saavutuksiin on. Valmentajan tärkein päivä on aina huominen päivä. Se menee eteenpäin pienistä askelista, Lehkosuo sanoi.

Lehkosuo käärii hihat taas torstaina.

- Pitää keskittyä asioihin, joihin voi vaikuttaa. Se on sitä, mitä huomenna tapahtuu joukkueen kanssa.