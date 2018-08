Jenkkifutis tekee toista nousuaan Suomessa

Vantaan Myyrmäessä on pelattu amerikkalaisen jalkapallon EM-turnausta Suomessa ensi kertaa 27 vuoteen. Suomi ei yltänyt loppuotteluun, mutta lauantain pronssiottelu Suomi-Ruotsi on tuomassa Myyrmäen stadionille paljon väkeä.

Ranskan ja Suomen alkusarjaottelu veti torstaina paikan päälle reilut 2500 katsojaa. Jos verrataan jääkiekkoon tai jalkapalloon, ei lukema päätä huimaa, mutta jenkkifutis ei ole Suomessa päivittäin julkisuudessa esiintyvä valtalaji.

Tunnelma Myyrmäessä torstaina oli hieno. Selkeästi oli havaittavissa jenkkifutiksen olevan Suomessa uudessa nosteessa.

1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa jenkkifutiksessa oli havaittavissa Suomessa buumia. Amerikka oli 1980-luvulla muotia Suomen kansainvälistyessä ja amerikkalainen jalkapallo juurtui Suomeen.

1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa näkyvyys väheni, mutta viime vuosina laji on lähtenyt harrastajamäärien ja katsojalukujen valossa uuteen nousuun.

Maailman kovin liiga NFL saa Suomessa yhä enemmän näkyvyyttä ja NFL:n loppuottelusta Super Bowlista uutisoidaan Suomessa näyttävästi. NFL:n suosion kasvun ohella jenkkifutiksen uuteen orastavaan suomalaiseen buumiin on vaikuttanut

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liiton SAJL:n tekemä hieno työ. Suomen pääsarja Vaahteraliigakin saa nykyään tv-aikaa.

EM-kisat ovat tietysti hyvää mainosta jenkkifutikselle. Maajoukkueurheilun avulla satunnaisempiakin katsojia saadaan tapahtumiin.

Jääkiekon MM-kisat järjestetään vuosittain. Tätä on kritisoitu, mutta kiistaton fakta on, että MM-kisoilla on viime vuosina kasvatettu jääkiekon suosiota Euroopassa. NHL teki Aasian markkinoiden kannalta eräänlaisen oman maalin, kun ei päästänyt pelaajiaan Pyeongchangin olympialaisiin, joissa näkyvyyttä olisi tullut Aasiassa parille miljardille potentiaaliselle fanille prime time -aikaan.

Jenkkifutiksen osalta tunnetaan NFL, mutta muista sarjoista ei paljoakaan. Yhdysvalloissa moni ei tiedä, että amerikkalaisessa jalkapallossa järjestetään MM- tai EM-kisoja, tai että lajia edes pelataan Euroopassa.

Euroopan markkinoinnin kannalta maajoukkueturnauksia voisi järjestää jenkkifutiksessa vaikka vuosittain, kun nykyään EM-kisat ja MM-kisat järjestetään joka neljäs vuosi. Tosin kustannukset tuovat oman haasteensa, kun rahaa eurooppalaisessa jenkkifutiksessa pyörii vähemmän. Maajoukkueturnaukset olisivat kuitenkin avain näkyvyyteen.

Valitettavasti Euroopassa on viime vuosina ollut lajin tiimoilta eripuraa. Saksa jäi tämän vuoden EM-kisoista pois lajipoliittisten erimielisyyksien takia. Moisilla riidoilla lajia ammutaan vain jalkaan, eikä voittajia ole.

Ensi vuonna MM-kisat pelataan Australiassa. Mukana on silloin 12 joukkuetta. Yhdysvaltojen ja Kanadankin olisi määrä osallistua, vaikka ei parhailla joukkueillaan.

Vantaan EM-turnauksen jälkeen Suomessa ei toivottavasti tarvitsisi odottaa jälleen 27 vuotta seuraavaa Suomessa järjestettävää jenkkifutiksen arvoturnausta. Ehkä Suomeen voisi hakea MM-turnaustakin? Vantaan turnauksen perusteella kiinnostusta voisi olla Suomessa paljonkin.