Tässä ovat Suomen mitaliehdokkaat EM-yleisurheilussa

Yleisurheilun EM-kilpailut alkavat Berliinissä maanantaina. Suomi lähtee kisoihin 43 urheilijan joukkueella.

Seitsenottelija Maria Huntingtonkin saatiin mukaan, vaikka Suomen kattojärjestö SUL ilmoitti hänet vahingossa väärään lajiin korkeushyppyyn. Kestävyysjuoksijaa Alisa Vainiota ei sitä vastoin ilmoitettu odotuslistalle, vaikka hän olisi sitä kautta kisapaikan saanut.

SUL:n toiminta on herättänyt kritiikkiä pitkin kautta. Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelän kriittinen julkinen palaute teki Suomen kansalle selväksi, etteivät urheilijat ole SUL:n toimintaan tyytyväisiä.

Menestystäkään ei ole viime vuosina tullut. Vuoden 2006 EM-kisojen jälkeen Suomi on saavuttanut yleisurheilun ulkoratojen arvokisoista mitaleita vain miesten keihäänheitosta. Valtaosan näistä mitaleista on saavuttanut Tero Pitkämäki.

SUL:stä annettiin ymmärtää, että tavoitteena EM-kisoista olisi 3-4 mitalia. Sitä tavoitetta voi pitää erittäin optimistisena, mutta ei täysin epärealistisena.

Miesten keihäässä mitalisuosikki on 21-vuotias Oliver Helander. Hän on heittänyt tällä kaudella 88,02 ja on sillä tuloksella maailman ja Euroopan listalla kuudentena.

Kolmiloikkaaja Simo Lipsanen, 22, on Helanderin ohella Suomen yleisurheilun nuoria toivoja. Tällä kaudella Lipsanen on loikkinut 16,84 ja on maailmanlistalla sijalla 31. Euroopan tilastossa Lipsanen on kymmenentenä.

SUL:n touhuja julkisesti moukaroinut Kristiina Mäkelä on naisten Euroopan listalla kahdeksantena tuloksella 14,31. Lipsasen tavoin Mäkelällä on nappisuorituksella mahdollisuus mitaleille.

Miesten 50 kilometrin kävelyssä Veli-Matti ”Aku” Partanen on Euroopan tilastossa peräti kolmantena. Kävely on arvaamaton laji ja Partanen voisi taistella kultamitalistakin, jos sattuisi ”hänen päivänsä”.

Miesten keihäässä tulessa on Helanderin lisäksi Antti Ruuskanen, vuoden 2014 Euroopan mestari. Ruuskanen on tällä kaudella heittänyt 82,59 ja on sillä kaarella Euroopan tilastossa sijalla 19.

Ruuskanen säästelee EM-kisoihin. Hän on Suomen joukkueen jokerikortti.

Jos Suomi voittaa Berliinistä useamman mitalin, saanee SUL hengittää hieman vapaammin. Se ei silti poista faktaa, että Mäkelän esittämään kritiikkiin on yhä syytä suhtautua vakavasti.