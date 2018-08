Kimi Räikkönen jatkamassa Ferrarin kakkoskuljettajana vielä vuoden

Kimi Räikkösen ura on jatkunut Formula ykkösissä Teemu Selänteeltä tutulla ”one more year” -teemalla. Niin on käymässä tälläkin kaudella, sillä Räikkönen on useiden lähteiden mukaan sittenkin jatkamassa Ferrarilla.

Charles Leclerc, jonka huhuttiin nousevan Räikkösen tilalle, joutunee vielä vuoden verran jatkamaan Sauber Alfa Romeolla. Leclerc, 20, ajaa F1:ssä vasta ensimmäistä kauttaan ja hänen nostamisensa Ferrarille olisi liian iso riski.

Räikkösen jatkon suhteen on riittänyt huhuja. Täysin perätön väite ei tiettävästi ole ollut, että Räikkönen olisi itse empinyt uransa jatkoa.

Ensi vuonna Räikkönen viettää nelikymppisiään. Kroppa joutuu siinä iässä entistä kovemmalle. Muistettakoon, että Räikkönen joutui syksyllä 2013 jättämään muutaman kisan väliin selkäleikkauksensa takia.

Ferrarilla alkukaudella Räikkönen suoriutui monessa kisassa vaatimattomasti. Hän ei enää aja yhtä korkealla suoritustasolla kuin viime vuosikymmenellä huippuaikoinaan. Aggressiivisuutta Räikkösellä on puuttunut erityisesti starteissa sekä ensimmäisillä kisakierroksilla.

Ferrari luottaakin Räikköseen kakkoskuljettajana. Räikkösen vahvuudet ovat autonkehittäjänä. Hän ei politikoi, vaan hyväksyy Sebastian Vettelin ykköskuljettajuuden.

Vettel haluaa, että Räikkönen jatkaa tallissa. Se on ymmärrettävääkin, koska Räikkösestä on hänelle apua, eikä Räikkönen muodosta hänelle uhkaa.

Räikkösen uutta sopimusta ei vielä ole julkistettu. Todennäköisesti sopimuksesta ilmoitetaan sen jälkeen, kun F1-kausi palaa kesätauolta puolentoista viikon kuluttua. Kesätauon jälkeen ajetaan Belgian Span ja Italian Monzan kisat perättäisinä viikonloppuina.