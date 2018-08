RoPSin vire jatkuu – IFK Mariehamn tukalassa tilanteessa

Rovaniemen Palloseuran hieno kausi jalkapallon Veikkausliigassa sai jatkoa sunnuntaina. RoPS voitti toissa kauden Suomen mestarin IFK Mariehamnin 1-0. Voittomaalin viimeisteli toisen ottelunsa RoPS-paidassa pelannut Vahid Hambo.

IFK Mariehamn keskittyi puolustamaan. RoPSille moinen taktiikka on vaatinut totuttelua useamman vastustajan kanssa. Aiemminhan RoPS on useasti ollut se joukkue, joka enemmän on keskittynyt puolustamiseen.

- Ei se koskaan helppoa ole, jos meidän saadessa pallon kaveri käytännössä aina vetäytyy syvälle. Mutta oli meillä tänäänkin riittävä määrä sellaisia paikkoja, joista voidaan maalitilanne rakentaa tai jopa maali tekemään. Maalin lisäksi laskeskelin kahdesta neljään todellista huippupaikkaa, joista ottelun olisi voinut ratkaista, kommentoi RoPSin päävalmentaja Toni Koskela seuransa verkkosivuilla.

RoPS on sarjassa toisena seitsemän pisteen päässä kärkijoukkue HJK:sta. HJK on pelannut yhden ottelun vähemmän ja vaikuttaa yhä olevan vahvoilla mestaruuden suhteen. Mitalissa ja europelipaikassa RoPS on kuitenkin vahvasti kiinni.

IFK Mariehamnin tilanne vaikuttaa synkältä. Joukkue on kolmanneksi viimeisenä vain kaksi pistettä PS Kemiä ja TPS:ää edellä.

IFK Mariehamnin onneksi PS Kemi hävisi sunnuntaina Kuopiossa KuPSille 1-3. Lahdessa FC Interin neljän ottelun voittoputki katkesi FC Lahden taistelua maalittoman tasapelin. Neljässä viimeisessä ottelussaan Inter ei ole päästänyt kuitenkaan maaliakaan.