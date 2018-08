Suomen yleisurheilun pohjanoteeraus ei yllättänyt – oli täysin ennustettavissa

Suomi ei saavuttanut yleisurheilun EM-kisoista yhtään mitalia. Ensi kertaa Suomi jäi mitaleitta sitten vuoden 1966.

Suomen paras tulos Berliinin 2018 kisoissa oli kuutostila. Sen saavuttivat keihäänheittäjä Antti Ruuskanen sekä miesten pikaviestijoukkue. 1966 suomalaiset olivat sentään saavuttaneet nelos- ja viitostiloja.

Suomen Urheiluliitto SUL asetti Berliinin tavoitteeksi kolme tai neljä mitalia. Nyt oli sentään tavoite toisin kuin Rio de Janeiron 2016 olympialaisissa, joissa tavoiteltiin Mika Kojonkosken mukaan ”hyvää fiilistä”.

Rion sekä Berliinin tavoitteet olivat epärealistisia. Hyvää fiilistä ei tule, jos joukkue ei menesty, ja menestystä janoava Suomen kansa antaa sanallisen arkkunsa raikua sosiaalisessa mediassa.

Berliinissä Suomella oli neljästä kuuteen mitaliehdokasta, mutta kukaan näistä mitaliehdokkaista ei ollut todennäköinen mitaliehdokas. Realistisempi tavoite olisi ollut yksi mitali.

Pitkään on ollut tiedossa, ettei Suomi oli pysynyt kansainvälisessä yleisurheilussa kansainvälisen kehityksen mukana. Valmentautuminen on ollut kansainvälisellä tasolla vain keihäänheitossa ja siinäkin vain miesten puolella.

Urheilijat ja heidän valmentajansa eivät ole saaneet SUL:n kautta riittävästi tukea. Rahaa ei ole ollut tarpeeksi. Jos urheilija ei ole ammattilainen, on hänellä nykypäivän yleisurheilussa heikot mahdollisuudet menestyä arvokisoissa.

Kehitys on ollut tiedossa, mutta SUL ei ole saanut uusittua toimintaansa kansainväliselle tasolle. Rahaakin heitettiin isoja summia siihen kuuluisaan ”kankkulan kaivoon” 2012, kun Helsingissä oli välttämättä järjestettävä EM-kisat, vaikka projektiin liittyi valtavasti riskejä.

Yleisurheilu ei ole ollut ainoa laji, jossa suomalaiset ovat pudonneet kansainvälisestä kyydistä. Ongelmana Suomessa on, ettei rahoja ole saatu koordinoitua riittävästi urheilijoille eikä heidän valmentajilleen.

Lohdullista on, että Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö on päättänyt jatkossa jakaa rahaa enemmän niille lajeille, joissa menestyminen on mahdollista. Yleisurheilussa tulisi varmistaa, että potentiaaliset mitalistit voisivat harjoitella Tokion olympialaisia varten ammattimaisesti.

Potentiaalisia Tokion 2020 olympiamitalisteja ovat kolmiloikkaajat Kristiina Mäkelä ja Simo Lipsanen, kävelijä Veli-Matti Partanen sekä keihäänheittäjät Oliver Helander, Antti Ruuskanen ja Tero Pitkämäki. Aitajuoksija Nooralotta Neziri ja estejuoksija Topi Raitanen ovat mahdollisia mitalisteja EM-kisoissa. Ja pikaviestijoukkuekin ansaitsee tukea.