HJK:n kärsimysnäytelmä: "Isossa kuvassa vastustaja aika paljon parempi"

Helsingissä nähtiin torstaina suomalaisittain murheellinen jalkapallonäytelmä. Slovenialainen Olimpija Ljubljana voitti HJK:n 4-1 ja meni jalkapallon Eurooppa-liigassa jatkoon yhteismaalein 7-1.

Moni katsoja poistui paikalta jo hyvissä ajoin ennen ottelun päätöstä. Klubi-päädyssä vaadittiin päävalmentaja Mika Lehkosuon eroa.

Tehtävässään ainakin toistaiseksi jatkava Lehkosuo myönsi, että tulos kertoo karua kieltään tasoerosta.

- Isossa kuvassa vastustaja oli meitä molemmissa osaotteluissa aika paljon parempi. Siinä mielessä ei ole nokan koputtelemista.

Jossittelua tietysti oli siitä, miten olisi käynyt, jos HJK olisi saanut aikaisen johtomaalin.

- Voidaan aina miettiä, että vieraissa meillä oli joku maalipaikka 0-0 -tilanteessa ja samoin tänäänkin. Totta kai pelin luonne voi muuttua, jos niistä tekee maaleja. Sitä ei pysty arvioimaan, miten olisi voinut käydä. Mutta sen pystyy arvioimaan, että vastustaja oli vähän kaikessa edellä molemmissa peleissä. Tiputtiin laadukkaammalle joukkueelle, joka pelasi hyvin, Lehkosuo sanoi asiasta.

Veikkausliigassa taso ei ole riittävä, että HJK voisi saada kunnon tuntumaa koviin europeleihin.

- Pelaajat tottuu pelaamaan niillä tasoilla, joilla pelataan. Se on selvä. Meidän pitää onnistua tosi monessa asiassa, että me voitettaisiin näitä selkeästi kovempia joukkueita, totesi Lehkosuo.

Lehkosuo arvioi, että europeleissä menestymisessä on kolme merkittävää tekijää.

- Menestystekijät ovat selkeästi joukkueen rakentamisessa. Valmennustoiminnassa pitkällä aikajänteellä, joka takaisi, että pelaajat olisivat tikissä juuri näissä peleissä. Kaikki käytettävissä ja terveinä. Kolmas asia on yksittäinen pelisuunnitelma näihin.

- Näiden kolmen asian pitää natsata, kun me kohdataan kovempia joukkueita. Jos joku noista pettää, aika pienet mahdollisuudet ovat. Valmennuksen funktio on, että kasvatetaan todennäköisyyksiä siinä pärjäämisessä. Näillä kolmella asialla kasvatetaan mahdollisuutta, että oltaisiin lähempänä. Nyt oltiin tässä otteluparissa aika kaukana, Lehkosuo jatkoi.

HJK voi loppukauden ajan keskittyä voittamaan mestaruuden Veikkausliigassa.

- Pisteitä pitää saada vielä paljon, että mestaruus haetaan. Se on selvä. Meillä on mahdollisuus hakea lisää pisteitä sunnuntaina. Hävittiin tänään ja kaikista tuntuu pahalta. Niin pitääkin. Tämä on kilpaurheilua. Jokainen menee nuolemaan haavoja himaan tänään. Elämä lähtee huomenna käyntiin eri lailla ja ruvetaan valmistautumaan siihen sunnuntain koitokseen. Se tulee tosi nopeasti, mutta semmosta se on. Lehkosuo sanoi.

Lehkosuon mukaan Veikkausliiga on ykköstavoite, mutta se on selvää, että europeleissäkin kaivattaisiin menestystä. Pelkkä Veikkausliiga ei HJK:n seuraorganisaatiolle riitä.

- Veikkausliiga on tosi tärkeä meille, koska sen kautta näitä europelejä pääsee pelaamaan, jos menestyy Veikkausliigaa. Uskon, että tässä ryhmässä on tarpeeksi nälkää.

- Veikkausliiga on asetettu ykköstavoitteeksi, mutta se ei tarkoita, että se olisi ykköstavoite. Myös menestyminen Eurooppa-peleissä on tavoite. Tehtiin omalla tavalla se suoritus, jonka HJK on 55 vuoden aikana keskimäärin tehnyt. Voitettiin heikompi joukkue ja hävittiin paremmille joukkueille tänä vuonna, Lehkosuo sanoi.

Lehkosuo myöntää, ettei menestys ole vastannut europeleissä odotuksia. Parempia joukkueita HJK on voittanut karsinnoissa aivan liian harvoin.

- Totta kai se trendi pitää saada muutettua vähän nopeammalla syklillä kuin, että viimeksi voitettiin neljä vuotta sitten parempi joukkue. Sitä ennen 16 vuotta, että voitettiin parempi joukkue. Ja sitä ennen oli 40 vuotta, ettei ollut yhtään sellaista. Aika harvassahan ne on, että on voitettu kovempi vastustaja, Lehkosuo sanoi.

- En mä lähde ranteita vetämään auki, että hävittiin selkeästi paremmalle joukkueelle tänään, mutta kyllä meidän pitäisi silti pystyä olemaan vähän lähempänä. Ei me oltu tänään tässä otteluparissa lähellä. Lähempänä oltiin BATE Borisovia vastaan, Lehkosuo jatkoi.

Lehkosuo antoi ymmärtää, ettei Olimipijaa ainakaan aliarvioitu.

- Olin valmistautunut, että tässä Ljubljanassa oli poikkeuksellisen hyvää hyökkäystä ja pallonhallintaa, mitä BATE Borisovissa ei ollut. Se osoittautui todeksi. BATE voi olla joukkueena tiiviimpi ja parempi, mutta kyllä tässä Ljubljanassa oli poikkeuksellista myös.

Sloveniassa on vain pari miljoonaa asukasta. Maa on myös Suomea köyhempi. Silti jalkapallo on Sloveniassa tasokkaampaa kuin Suomessa ja itse jalkapallobisnekseenkin näyttää löytyvän Sloveniassa enemmän rahaa,

- Slovenia oli viimeksi MM-kisoissa 2010 ja oli kaksi kertaa MM-kisoissa parinkymmenen vuoden aikana. Tulee vahvasta Balkanin palloilukulttuurista. Pieni kansa, mutta erittäin hyvä urheilussa. Tiedän Slovenian historian kyllä kohtuu hyvin ja arvostan sitä, mitä he urheilun saralla tekevät, arvioi Lehkosuo.

Lehkosuon mukaan Suomessa käydään tarvittavaa kriittistä keskustelua suomalaisen urheilun tilasta ylipäätään.

- Luulen, että Suomen urheilussa, jalkapallossa ja muissakin lajeissa, aika paljon käydään keskustelua ja varmasti keskustelu jatkuu. Toivottavasti joskus päästään kovempiin tekoihin.

Palloliittokin uusii toimintaansa.

- Tällä hetkellä Palloliitossa on mielenkiintoinen uudelleenjärjestely meneillään ja se on hyvä se. Kaikkien pitää tietysti seurata, miten se etenee, Lehkosuo päätti.