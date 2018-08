TPS murskavoittoon – Veikkausliigan putoamistaistoon väriä

TPS nousi pois Veikkausliigan jumbopaikalta voitettuaan perjantaina Vaasan Palloseuran Turussa peräti 4-1. Riku Sjöroos maalasi kahdesti. Muut TPS:n maalit viimeistelivät Niklas Blomqvist ja Albert Prosa.

Sarjataulukossa TPS on kolmanneksi viimeisenä. Se on pisteen edellä IFK Mariehamnia ja kolme pistettä edellä PS Kemiä. Maarianhamina on pelannut kaksi ottelua TPS:ää vähemmän ja PS Kemi yhden.

Veikkausliigan jumbojoukkue putoaa suoraan ja toiseksi viimeinen joutuu karsimaan. Tässä vaiheessa lienee jo selvää, että suora putoaja ja karsija löytyy joukosta SJK, TPS, IFK Mariehamn ja PS Kemi. SJK on TPS:ää neljä pistettä edellä.

Erikoista on, että putoajaehdokkaiden joukossa ovat vuoden 2015 Suomen mestari SJK ja 2016 Suomen mestari IFK Mariehamn. SJK on sekoillut valmentajakuvioidensa kanssa ja Maarianhaminassa näyttäisi olevan meneillään jonkinlainen mestaruuskrapula.

VPS on sarjassa kuudentena. Joukkueen peli on ailahdellut viime otteluissa pahasti. Kolmessa viimeisessä pelissä on tullut vain yksi maali.

Tällä menolla VPS on menettämässä ensi kauden eurokenttäpaikkansa.