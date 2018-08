Naisleijonat valmistautuu MM-kotikisoihin – kipakat terveiset herättivät valtiovallan

Naisten jääkiekon MM-turnaus pelataan ensi vuonna Espoossa 4.-14. huhtikuuta. Suomi puolustaa kotikisoissaan MM-pronssia.

Pronssia Naisleijonat voitti myös viime helmikuussa Pyeongchangin olympialaisissa. Mitaleita voi pitää amatööriurheilun ja merkittävien uhrausten voittona, sillä vain noin kolmannes joukkueen pelaajista sai apurahaa.

Naisleijonien pelaajista moni on sinnitellyt köyhyysrajalla. Suomi alitti mitalistiensa arvostuksessaan riman, kun maalivahti Meeri Räisänen sai TE-toimistolta kirjeen, jossa häneltä pyydettiin selvitystä maajoukkue-edustuksiinsa liittyvistä tuloista. Se luonnollisesti herätti hämmästystä, koska Räisänen on amatööriurheilija, joka kustantaa harrastuksensa itse.

Naisleijonien kipakat terveiset menivät perille. Jokaiselle Pyeongchangin kisojen mitalistille on myönnetty 10 000 euron apuraha kaudelle 2018-19.

Kun taloudellinen tilanne on paremmalla tolalla, voidaan jopa realistisesti odottaa, että Naisleijonat voisi kotikisoissaan taistella finaalipaikasta. Kotikisatkin varmasti saavat huumaa osakseen, kuten suosiossaan odotuksissa ylittäneet Helsingissä 2015-16 järjestetyt nuorten MM-kisat 2016.

Naisten MM-turnaus pelataan Espoossa uusitulla formaatilla. Joukkuemäärä on noussut kahdeksasta kymmeneen ja joukkueet on jaettu ylempään ja alempaan alkusarjaan, joissa molemmissa on viisi joukkuetta. Alemman alkusarjan kolme parasta pelaa puolivälierissä ylemmän alkusarjan joukkueita vastaan.

Suomi kohtaa avausottelussaan 4.4. hallitsevan maailmanmestarin ja olympiavoittajan Yhdysvallat. Naisleijonien muut alkusarjan vastustajat ovat Venäjä (6.4.), Sveitsi (8.4.) ja Kanada (9.4.). Alemmassa alkusarjassa pelaavat Ruotsi, Japani, Saksa, Tshekki ja Ranska.

Suomi ja muut A-lohkossa pelaavat maat etenevät suoraan torstaina 11.4. pelattaviin puolivälieriin. MM-kisojen välierät pelataan lauantaina 13. ja mitalipelit sunnuntaina 14. huhtikuuta.

MM-kisojen lipunmyynti alkaa syyskuussa. Espoon areenalle pääsee nykyään kätevästi metrolla, joten toiveita yleisöryntäyksestä on.