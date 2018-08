Yllätysjoukkue RoPS ahdistelee HJK:ta

Rovaniemen Palloseura kukisti jalkapallon Veikkausliigassa maanantaina vierasottelussa FC Lahden. Ottelu Kisapuistossa päättyi RoPSin 2-1 -voittoon.

Simo Roiha puski RoPSin 1-0 -johtoon. Artjom Vjatkin tasoitti yhdellä kauden upeimmista maaleista 1-1:een. Vjatkin kunnostautui myös antisankarina, kun Erfan Zenelin veto meni hänen päästään omiin, mikä ratkaisi RoPSille voiton.

RoPS on viisi pistettä kärkijoukkuetta HJK:ta perässä. HJK:lla on jäljellä kymmenen ja RoPSilla yhdeksän ottelua, joten kaikki on mahdollista. Uskoa RoPSilta ei ainakaan puutu ja joukkueessa riittää kovia pelimiehiä, kuten Vahid Hambo tai Taye Taiwo.

Toisessa maanantaina pelatussa ottelussa Ilves voitti Seinäjoella SJK:n 3-2. Ilves oli johtanut jo 3-0, eikä SJK:n takaa-ajo riittänyt.

Ilves on sarjassa seitsemäntenä, mutta eroa kolmospaikkaan joukkueella on vain neljä pistettä. Ilves on pelannut myös kaksi ottelua kolmantena olevaa KuPSia ja KuPSin kanssa tasapisteissä olevaa Honkaa vähemmän.

SJK saa taistella vielä sarjapaikastaan. Joukkue on neljänneksi viimeisenä kuusi pistettä sarjajumboa PS Kemiä edellä.