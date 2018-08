Rallimanageri Jouhki suomalaiskuljettajiensa sopimusasioista: "Pullat hyvin uunissa"

Tinkimätön taustatyö takaa rallimanageri Timo Jouhkin kuljettajille työrauhan myös kaudella 2019. Jouhkin kaikki kolme suojattia rallin MM-sarjassa ovat näyttönsä antaneet, joten jatkoa seuraa.

Nuorin Jouhkin manageroimista kuljettajista on vasta 17-vuotias Kalle Rovanperä, jonka tulevaisuus on vahvasti sidonnainen tämän nykyiseen tiimiin Skodaan myös jatkossa.

WRC2 -luokan autolla MM-rallien opettelu on Jouhkin mielestä oikea askel Rovanperälle vielä vähintään ensi kauden ajan.

- Kallella on ollut sopimus jo pidemmän aikaa, ja hän jatkaa Skodalla. Sopimus on kolmevuotinen, ja jos hän sattuisi saamaan kaudelle 2020 hyvän WRC-auton, Kalle voisi tietyin ehdoin lähteä tiimistä. Mutta ne ovat sen ajan asioita sitten, Jouhki nyökkää.

Ensimmäistä kauttaan M-Sportin tiimissä ajava Teemu Suninen on päässyt siinä määrin kiinni MM-sarjan sykkeestä ja WRC-autosta, että myös hänelle Jouhki on onnistunut neuvottelemaan kelpo tulevaisuuden.

- Teemu on ajanut M-Sportilla ja sai nyt ajettavakseen loputkin kuluvan kauden ralleista, joten pullat ovat hyvin uunissa hänenkin osaltaan. Käytännössä myös ensi vuodesta on sovittu, mutta en voi sanoa tiimin nimeä tässä, koska tiimit haluavat tiedottaa itse asioista.

M-Sport ei ole lainkaan ainut tiimi, joka on osoittanut kiinnostusta 24-vuotiasta suomalaista kohtaan.

- Hänen asioistaan on puhuttu hyvinkin vakavasti jokaisen tiimin kanssa. Teemun asiat ovat olleet hyvässä jamassa jo pidemmän aikaa.

Eikä kahta ilman kolmatta, sillä vaikka asiat näyttivät vielä alkukaudesta pahalta, on Jari-Matti Latvalan taidoille yhä kysyntää huipputasolla. Latvalan työnantajasta Jouhki ei halua puhua, mutta myöntää sopimuksen olevan vielä osittain työn alla.

- Jari-Matin tulevaisuudella on spekuloitu, eikä kaikki tulokset ole olleet hänestä itsestään kiinni. Eiköhän loppuvuosi jo suju hänen kannaltaan paremmin. Periaatteessa on puhuttu ensi vuodesta, mutta mitään yksityiskohtia ei ole sovittu. Käytännössä asia on kuitenkin paketissa, myöntää Jouhki.