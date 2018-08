Sebastien Ogier siirtomarkkinoiden kuuma nimi

Rallin hallitseva maailmanmestari Sebastien Ogier saatetaan jatkossa nähdä jälleen Citroen-kuljettajana. Ranskalaistiimi on tehnyt Ogierille avokätisen tarjouksen.

Vielä yksi kausi, vai hanskat naulaan? Sebastien Ogier on tilanteessa, jossa ralliuran jatko on jälleen pohdinnan alla.

Kuten kahden aiemman kauden päätteeksi, täytyy rallin viisinkertaisen maailmanmestarin tehdä päätös uransa jatkosta, tai huipputasolta vetäytymisestä. Toistaiseksi Ogier on onnistunut tekemisessään niin hyvin, että miehen palvelukset ovat kysyttyjä lähes joka tiimissä.

Ogierin nykyinen tiimi M-Sport Ford on tuntunut tähän asti varsin kotoisalta, mutta totuus iskee vasten kasvoja. Parissa viime rallissa Fiesta WRC ei ole Ogierin käsissä laukannut kuljettajan odottamalla tavalla, ja ote uran kuudennesta maailmanmestaruudesta uhkaa kirvota.

Vallitsevan taistelun tuoksinassa Ogier on jo suunnitellut tulevaisuuttaan sen verran, että tiimin ja auton kilpailukykyisyyden on parannuttava, tai jatkoa ei tule.

- Rehellisesti sanottuna: tämän vuoden tulos ei vaikuta lainkaan päätökseeni. Yritämme voittaa jälleen mestaruuden, mutta tulevaisuudelta haluan sitä, että allani on paras auto, ja siihen pyrimme jatkossa, Ogier summaa.

- En voi sanoa asiasta paljonkaan tällä hetkellä. M-Sportin kanssa jatkaakseni töitä pitäisi tehdä paljon, sillä kyse on yhä yksityistiimistä, ja tehtaan tukea tarvittaisiin lisää. Se on vaikea yhtälö, mutta ainut sopimus, joka minulla nyt on, on M-Sportin kanssa tämän vuoden loppuun.

Uran lopettaminen kuluvan kauden päätteeksi on jälleen yksi vaihtoehdoista, mutta 34-vuotiaana Ogierilla on yhä aikaa jahdata voittoja ja mestaruuksia.

Kenties juuri Citroenin tekemä tarjous saa Ogierin heltymään ja jatkamaan kilpailemista tiimissä, jonka suojissa hän ajoi neljä ensimmäistä vuottaan (2008-11) MM-sarjan kuljettajana, ja voitti tuona aikana seitsemän osakilpailua.

- Luulenpa, että haluan jatkaa, jos olen vakuuttunut siitä, että voin jatkaa voitoista ja mestaruudesta taistelemista. Haluaisin tietää jo asiasta enemmän, kuten varmasti kaikki muutkin, mutta odotan yhä joitain vastauksia. Heti kun saan ne, menemme eteenpäin ja vahvistamme sen, mitä teemme jatkossa, lupaa Ogier.