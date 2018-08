Fernando Alonso erikoisessa kohussa – kuka puhuu totta?

Kaksinkertainen F1-maailmanmestari Fernando Alonso ilmoitti viime viikolla lopettavansa F1-uransa ainakin toistaiseksi. Alonso ei sulje pois mahdollisuutta paluun suhteen, mutta tällä hetkellä paluu ei ole hänen mielessään.

Alonso on purkanut turhautumistaan F1-kisoissa radioviesteissään, joissa on haukkunut McLarenin ja edellisvuosina myös Hondan kalustoa urakalla. Kisojen jälkeen Alonso on keskittynyt kritisoimaan F1-sääntöjä, että radioviesteistä tehdään julkisia.

Alonso tiesi, ettei voisi enää menestyä Formula ykkösissä ensi kaudella, koska riittävän hyvää autoa ei ole tarjolla. Hän tulee 2019 ajamaan todennäköisesti IndyCar-sarjan ja Le Mans-autojen WEC-sarjan urheiluautokisoja.

Alonso lienee yhä yksi F1-sarjan nopeimmista ajajista, mutta huipputalleille hän ei ole enää kelvannut. Syynä lienee hänen vaikea persoonansa.

Sopimuspykäliensä mukaisesti Alonso on vuodesta 2008 lähtien ollut aina tallinsa ykköskuljettaja ajettuaan Renaultilla, Ferrarilla ja McLarenilla. Lewis Hamilton sai McLarenilla 2007 tasavertaista kohtelua, mitä Alonso ei sietänyt.

Span kisaviikonlopun aattona Alonso ilmoitti jättävänsä Formula ykköset, koska ei saa mieleistään haastetta. Alonso ilmoitti myös, että oli saanut Red Bullilta tarjouksia, joita ei hyväksynyt.

Red Bullilla Alonson kommentit herättivät hämmästystä. Red Bullin tallipomo Christian Horner ilmoitti, ettei Alonsolle ole todellakaan jätetty mitään tarjouksia. Hornerin mukaan Red Bull haluaa panostaa nuoriin ajajiin, eikä Alonso sovi kuvioihin.

Avoin kysymys on, puhuuko totta Alonso vai Horner? Onko Alonson vaikea myöntää itselleen, ettei hänellä ole kärkitalleissa enää kysyntää?

Alonso on Formula ykkösten suurimpia tähtiä. Hänen lähtönsä on Formula ykkösten imagolle hienoinen takaisku, mutta kukaanhan ei ole korvaamaton.

Formula ykkösissä ajaa useita nuoria kuljettajia, joilla on ainesta supertähdiksi. Red Bullilla ajavat ensi vuonna Max Verstappen ja Pierre Gasly. Ferrari rakentaa uraa nuorelle Charles Leclercille. Daniel Ricciardolla ja Valtteri Bottaksella ovat parhaat vuodet todennäköisesti vielä edessä.

Näyttäisi siltä, että Alonson ura on ohi. Hän tuhlasi parhaat vuotensa vääriin tallivalintoihin.