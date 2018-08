HJK voi hengittää nyt vapaammin

Eurooppa-liigan karsintapeleissä Olimpija Ljubljanaa vastaan rämpinyt HJK voi loppukauden ajan keskittyä Veikkausliigaan. Viikonloppuna HJK saikin kasvatettua sarjajohtoaan voitettuaan Kuopiossa paikallisen Palloseuran 1-0.

KuPSilla oli paikkansa, mutta HJK selvisi. Voittomaalin HJK:lle viimeisteli 64. minuutilla Joao Klauss. Kauden 15. maalillaan Klauss siirtyi yksin Veikkausliigan maalipörssin kärkeen.

Sarjakakkonen Rovaniemen Palloseura oli lauantaina Turussa jäänyt FC Interin kanssa maalittomaan tasapeliin. HJK kiittää turkulaisia johtaessaan sarjaa nyt seitsemällä pisteellä. Pelaamatta HJK:lla yhdeksän ja RoPSilla kahdeksan ottelua.

Honka voitti Espoossa lauantaina FC Lahden 2-0 ja vankisti asemiaan sarjan kolmospaikalla. Neljäntenä oleva KuPS on jäänyt Hongasta kolme ja viidentenä oleva Ilves neljä pistettä. Lauantaina Ilves voitti TPS:n 2-0.

Putoamistaistossa tilanne on tiukka. SJK taisteli Kemissä lauantaina maalittoman tasapelin ja on yhä kuusi pistettä sarjajumboa PS Kemiä edellä. IFK Mariehamn on PS Kemiä edellä kaksi pistettä ja TPS yhden pisteen.