Unelma on nyt lähellä: Ferrarin armoton työ tuotti hedelmää

Ferrari ei ole voittanut Formula ykkösissä mestaruuksia vuosikymmeneen. Kimi Räikkönen toi tiimille viimeisimmän kuljettajien mestaruuden 2007.

Merkkimestaruuden Ferrari voitti viimeksi 2008. Silloin Ferrari-kuski Felipe Massa hävisi mestaruuden McLarenin Lewis Hamiltonille viimeisessä mutkassa.

Kymmenen vuoden aikana Ferrari on kompuroinut urakalla. 2009 sarjaa dominoi historiallinen Brawn-talli eli nykyisen Mercedeksen edeltäjä. 2010-13 Red Bull ja Sebastian Vettel voittivat neljä mestaruutta. Kun turbot ja hybriditekniikka tulivat käyttöön 2014, dominoi Mercedes sarjaa kolmen vuoden ajan.

Kaudella 2017 Ferrari sai sääntöuudistusten avittamana jo kurottua Mercedeksen etumatkaa, mutta mestaruuden vei Mercedeksellä Hamilton. Tänä vuonna Ferrari on sitten viimein noussut Mercedeksen edelle.

Jo heinäkuussa oli nähtävissä, että Ferrarilla olisi enemmän tehoja kuin Mercedekselle. Potentiaaliaan Ferrari ja Vettel eivät kyenneet kuitenkaan hyödyntämään ja Mercedes sekä Hamilton pysyivät kärjessä.

Span nopealla radalla Vettel oli omaa luokkaansa. Hamiltonilla ei ollut mitään jakoa, vaikka hän ajoi virheettömän kisan taktiikankin onnistuttua.

Hamilton totesi, että Ferrarin autossa on ”noita temppuja”, joilla suorituskyky on kohentunut. Hamilton kiisti kuitenkin epäilevänsä Ferraria laittomuuksista. Ja turha on epäillä, jos autot läpäisevät tuomariston tarkastukset.

”Tempuillaan” Hamilton totesi Ferrarin saavan voimayksiköstään irti enemmän tehoja. Vettel allekirjoitti spekulaation, että Ferrari olisi tehoissa edellä.

Vettelin mukaan kehitys on kuitenkin parin vuoden pitkäjänteisen työn tulosta. Kärsivällinen uurastus on viimeinkin tuottamassa tulosta.

Hamilton johtaa MM-sarjaa vielä 17 pisteen erolla Vetteliin ja valmistajienkin pisteissä ero on Mercedeksen hyväksi 15 pistettä.

Uudistuspaketeissaan Mercedes ei ole kyennyt kuitenkaan vastaamaan Ferrarin haasteeseen. Loppukaudella Ferrari uhkaa mennä menojaan.

Kimi Räikkösen tehtävänä on tukea Vettelin mestaruusmahdollisuuksia. Jos mestaruus varmistuu ennen kauden päätöskisaa, niin ehkä Kimikin saisi tällä kaudella vielä voittaa.