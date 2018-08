Pietariin nousemassa maailman suurin jääkiekkoareena

Venäjän kansallisylpeys KHL ei ole onnistunut vavisuttamaan NHL:n asemaa maailman merkittävimpänä jääkiekkoliigana. Muutaman vuoden kuluttua KHL:ää saatetaan pelata kuitenkin maailman suurimmalla jääkiekkoareenalla.

Jokereiden omistusportaastakin tuttu, Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin kuuluva liikemies Gennadi Timtshenko aikoo Sport-Expressin mukaan rakennuttaa Pietariin uuden jääkiekkoareenan, jonka katsojakapasiteetti olisi 22 400 katsojaa. KHL:n mahtiseura SKA Pietari pelaisi kotiottelunsa kyseisellä areenalla.

Timtshenko toivoo areenan valmistuvan viiden vuoden sisällä. Areenaa kaavaillaan vuoden 2023 MM-kisojen näyttämöksi. Todennäköisesti 2023 MM-kisat myönnetään Venäjälle.

Pietarin uudella monitoimiareenalla on määrä järjestää myös koripallopelejä ja konsertteja. Käyttöä areenalle varmasti löytyy, koska Pietarin metropolialueella asuu lähes yhtä paljon ihmisiä kuin koko Suomessa yhteensä.

Pietarin SKA:n kotiareena, vuoden 2000 MM-kisoihin valmistunut 12 300 katsojapaikan Pietarin jääpalatsi on jatkuvasti loppuunmyyty. SKA:n tarpeisiin jääpalatsi on liian pieni, joten muutolle suurempaan kotiin on kyllä perusteita.

SKA:lla ei ole KHL:ssä kilpailevaa paikallisvastustajaa, joten se voi yksin kilpailla Pietarin talousalueen katsojista. Toista on Moskovassa, jonka alueella pelaa neljä KHL-seuraa. Moskovassa hallit ovat KHL-peleissä usein puolityhjinä.

Maailman suurin jääkiekkoareena sijaitsee tällä hetkellä Montrealissa. Paikallisen Canadiensin Bell Centre-areenalle mahtuu jääkiekkopeleissä 21 288 katsojaa.

Nähtäväksi jää, miten kauan NHL aikoo sietää faktaa, että maailman suurin jääkiekkoareena sijaitseekin Venäjällä.