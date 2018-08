Jääkiekon mestareiden liigan kausi alkaa – KHL yhä poissa

Jääkiekon Euroopan mestareiden liiga käynnistää suomalaisen jääkiekkokauden tosipelit torstaina. Mukana suomalaisjoukkueista ovat JYP, Kärpät, Tappara, HIFK ja TPS.

Nykymuotoista CHL:ää on pelattu vuodesta 2014. Suomessa sarja on saanut julkisuutta tyhjistä katsomoista. Mediakin on lyönyt sarjaa välillä kuin vierasta sikaa, vaikka samaan aikaan huudetaan, että SM-liigan pitäisi kansainvälistyä.

Viime talvena JYP vei CHL:n mestaruuden. Median lyttäys CHL:ää kohtaan lakkasikin kuin seinään JYPin saavutusta ylistettäessä.

Kun Marko Virtanen sai JYPin päävalmentajan paikalta viime keväänä lähtöpassit, kirjoitettiin siitä kriittisesti. JYP hyytyi Liigan puolivälierissä, mutta Virtasta puolusteltiin CHL:n mestaruudesta. CHL ei ollutkaan enää turha liiga.

Se on selvä asia, että eurooppalainen jääkiekko tarvitsisi lisää katsojia. Suomessa, Tshekissä, Sveitsissä, Slovakiassa ja Ruotsissa tilanne on hyvä, mutta muualla Euroopassa jääkiekko on aika lailla marginaalilaji. Saksassa jääkiekko saa tietysti julkisuutta, mutta voisi olla paljon suositumpaakin.

CHL:n avulla kansainvälisyyttä lisätään ja mielenkiinto voisi sitä kautta nousta. Vielä ei ole kuitenkaan päästy tilanteeseen, että CHL on Euroopan pääsarja ja kansalliset liigat marginaalisempia.

CHL:n puute on ehdottomasti KHL:n poissaolo. Venäjä on rahallisesti Euroopan merkittävin jääkiekkomahti. Poliittisesta tilanteesta voidaan aina väitellä, mutta jääkiekko hyötyisi varmasti, jos CHL ja KHL tekisivät yhteistyötä ja KHL-joukkueita olisi CHL:ssä mukana.

Osapuolet ovatkin neuvotelleet, mutta toistaiseksi yhteisymmärrystä ei ole syntynyt rahan, vallan ja aikataulujen takia.

CHL:n joukkuemäärän vähentäminen 48:sta 32:een on ollut fiksu siirto. Nykyään CHL:ään ei pääse automaattisesti, vaan paikka pitää lunastaa kansallisessa sarjassa.

Joukkueet on jaettu kahdeksaan neljän joukkueen lohkoon. Jokaisesta lohkosta kaksi parasta etenee pudotuspeleihin.

Viime vuonna jatkoon pääsivät suomalaisjoukkueista vain JYP ja Tappara, jotka kohtasivat toisensa pudotuspeleissä. JYPin mestaruuden myötä muuten heikko suomalaispanos unohtui.

CHL:n alkusarjan neljä ensimmäistä kierrosta pelataan tällä ja ensi viikolla. Kaksi viimeistä kierrosta ovat ohjelmassa lokakuussa ja pudotuspelit alkavat marraskuussa.

CHL:n lohkojako:

Lohko A: Zürich Lions, Wien Capitals, Frölunda, Aalborg

Lohko B: Red Bull München, TPS, Malmö, Yunost Minsk

Lohko C: Bolzano, Skellefteå, HIFK, GKS Tychy

Lohko D: Kometa Brno, Eisbären Berlin, EV Zug, Neman Grodno

Lohko E: Djurgården, Tappara, Ocelari Trinec, Storhamar

Lohko F: Kärpät, HC Mountfield, Nürnberg Ice Tigers, Rouen

Lohko G: Vaxjö, SC Bern, Red Bull Salzburg, Cardiff Devils

Lohko H: JYP, HC Pilsen, Lugano, Banska Bystrica