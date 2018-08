Kimi Räikkösen sopimusta saadaan yhä jännittää

Monzassa torstaina huomio keskittyi siihen, mitä Kimi Räikkönen tekee ensi kaudella. Oletettua vuoden jatkosopimusta Ferrarin kanssa ei julkistettu ainakaan torstaina.

Räikkönen antoi ymmärtää, ettei sopimusta julkistettaisi vielä Monzassa.

- Asia ei riipu minusta, kysykää tiimiltä. En tosiaan tiedä, täytyy katsoa, mitä tapahtuu. Varmastikaan lähipäivinä ei kuulu mitään. Yritän vaan nauttia kisaviikonlopusta. Ei kisainto mihinkään katoa, Räikkönen sanoi lehdistötilaisuudessa torstaina.

Räikkösen sopimus saatetaan julkistaa vasta ensi viikolla tai viikkoa myöhemmin Singaporen GP:n yhteydessä. Ferrari pitää hallituksen koke

Räikkönen ei ole koskaan voittanut Monzassa ja tuskin voittaa ensi viikonloppuna, ellei Sebastian Vettel keskeytä. Räikkösen tehtävänä on tukea Vettelin mestaruusasemia.

- Ferrarin kuljettajapaikka on hieno asia. Monzassa olen päässyt podiumille pari kertaa. Tavoite on aina parantaa ja saada kaikki irti. Ferrari-voitto on täällä tietysti faneille aivan spesiaalia. Tiimille voitto maistuu aina, mutta Monzassa vielä paremmalle, Räikkönen sanoi.

Ferrarilla oli viime viikonloppuna Spassa selvästi enemmän tehoja kuin Mercedeksellä. Monzan nopealla radalla moottoritehot ovat vieläkin ratkaisevammassa roolissa kuin Spassa, joten Ferrarilta odotetaan kaksoisvoittoa.

Suomalaiskuljettaja ei ole koskaan voittanut Monzassa. Mika Häkkinen, Kimi Räikkönen, Heikki Kovalainen ja Valtteri Bottas ovat ajaneet kisassa parhaimmillaan toiseksi ja Mika Salo kolmanneksi.