Rovaniemen mitalijuhlat vain lähempänä – Kemissä synkkää

Jalkapallon Veikkausliigan kausi on ollut Pohjois-Suomessa kaksijakoinen. Rovaniemen Palloseura porskuttaa sarjakakkosena, mutta PS Kemi näyttäisi olevan matkalla alemmalle sarjatasolle.

Perjantaina Rovaniemellä pelattiin mitalitaiston kannalta hyvin merkittävä ottelu sarjakakkosen FC Hongan saavuttua RoPSin vieraaksi. RoPS voitti Giorgi Gorozian ja Vahid Hambon maaleilla 2-1 ja vahvisti asemiaan sarjakakkosena.

RoPS on nyt kahdeksan pistettä Honkaa edellä, kun molemmilla on jäljellä seitsemän peliä. Sarjanelonen KuPS on jäänyt RoPSista jo 11 pistettä.

Lapin derbyt saattavat ensi kaudella jäädä väliin. PS Kemin asema sarjajumbona synkkeni entisestään joukkueen hävittyä jumbo-ottelussa Turussa TPS:lle 1-4.

Keski-Afrikan tasavallasta kotoisin oleva 18-vuotias Sterling Yateke teki peräti neljä maalia. Elokuussa TPS:n vahvuuteen tullut Yateke osoitti olevansa kovan luokan pelaaja Suomen pääsarjaan.

FC Lahden voitoton putki jatkui 1-1 -tasapelillä Vaasan Palloseuraa vastaan. Mitalit ja europaikat uhkaavat karata molemmilta joukkueilta VPS:n ollessa sarjassa kuudentena ja Lahden seitsemäntenä.