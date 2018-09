Helsingin Sanomien Putin-Jokeri antoi KHL-kaudelle lentävän lähdön

Suomalaista urheiluelämää puhutti lauantaina Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen kansi. Siinä poseeraa itse Venäjän presidentti Vladimir Putin Jokereiden logon keskellä.

Kannessa lukee Jokeri-Pokeri-Poks! Sen alla lukee teksti ”Vladimir Putinin lähipiiri on maksanut kymmeniä miljoonia euroa Helsingin Jokerien tappioita”.

HS:n logoväännös on suututtanut Jokereiden kannattajia. Myös seuran pääomistaja Harry Harkimo tuohtui,

– Tässä on törkeästi väärinkäytetty meidän logoamme, Harkimo sanoi MTV Sportille ja ilmoitti, ettei ymmärrä yhtään, miksi HS sellaiseen ratkaisuun päätyi.

Verkkosivuillaan Jokerit julkaisi myös vastineen:

”Vastauksena Jokerit ry:n ja Jokerit Hockey Club Oy:n pelaajien, perheenjäsenten, kannattajien, toimihenkilöiden, yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön tiedusteluihin toteamme, ettei Jokerit Hockey Club Oy ole myöntänyt Helsingin Sanomille lupaa käyttää Jokereiden merkkiä sellaisenaan eikä halventavassa tarkoituksessa muokattuna Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä tai missään muussakaan yhteydessä. Merkin oikeudeton käyttäminen kaupallista hyötyä tavoittelevassa halventavassa tarkoituksessa loukkaa tavaramerkin omistajan ja käyttöoikeuden laillisen haltijan oikeuksia. Helsingin Sanomien toiminnan tarkoitus on Jokereita halventamalla myydä lehteään. Jokerit selvittää Asian oikeudellisia seurauksia”.

Sami Sillanpään kirjoittamassa jutussa ei varsinaisesti ollut mitään uutta ellei sellaiseksi voi laskea tietoa, että Jokerien taustavaikuttajan Gennadi Timstshenkon labradorinnoutajan äiti on Putinin koira koni.

Muuten jutussa kerrattiin jo tiedossa olleita faktoja sekä käytiin moraalista pohdiskelua Jokerien rahoituksesta. Mielenkiintoa toi tietysti Mihail Hodorkovskin varoituksen sanat Putinin hallinnon tarkoitusperistä kasvattaa Venäjän vaikutusvaltaa Venäjän rajojen ulkopuolella.

KHL on osana Venäjän politiikkaa. Jääkiekko oli Venäjällä pahassa lamassa 1990-luvulla ennen Putinin valtakautta, mutta Putin päätti nostaa CCCP-punakoneen perinnön takaisin jalustalle. Urheilu on Putinin politiikassa merkittävää kulttuurivaikuttamista, kuten viime kesänä jalkapallon MM-kisoissa nähtiin.

Jokerit on pelannut KHL:ssä nyt neljän vuoden ajan. Rahaa on palanut kymmeniä miljoonia, mutta Timtshenkon ja Rotenbergin perheen kukkarossa summat ovat kopeekkoja. Jokerit maksaa veronsa Suomeen, joten ulkomaisesta on muutakin hyötyä kuin pelkkiä jääkiekkoelämyksiä.

Jokerit KHL-tuote ei ole Suomessa varsinaisesti loistanut, mutta ei ole näivettynytkään toisin kuin Jokerit-tuote näivettyi SM-liigassa. Urheilulliselta kannalta Timtshenko ja Rotenbergit ovat tehneet hyviä asioitakin, kun Hartwall-areenalla on saatu nauttia KHL-vuosina tasokkaista peleistä.

Jokerit pysyy KHL:ssä niin pitkään kuin Timtshenko ja Rotenbergit jaksavat rahoittaa. Nykyinen Jokereiden KHL-osallistumissopimus on voimassa vuoteen 2022.

Helsingissä toivottaisiin tietysti Jokereiden ja HIFK:n kohtaamisten paluuta. Seurat eivät ole pelanneet toisiaan vastaan miesten tasolla neljään vuoteen. Jääkiekkopoliittisten syiden takia tuskin pelaavat vielä vuosiin.

KHL-kausi alkoi lauantaina yllättävällä selkäsaunalla, kun hallitseva mestari Ak Bars Kazan hävisi SKA Pietarille 1-6. SKA Pietarin taustalla oleva kaupunkiin maailman suurinta jäähallia puuhaava Putinin lähipiiri sai samalla lohtua viime kauden pettymyksilleen, kun SKA ei yltänytkään KHL-finaaleihin.

Jokerit pelaa avausottelunsa Hartwall-areenalla maanantaina. Vastaan tulee Kiinan muukalaislegioona Red Star Kunlun.