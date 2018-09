Lauri Marjamäki aloitti Jokereissa voitolla – kuuden maalin ilta

Jokerit aloitti kautensa jääkiekon KHL:ssä voittamalla Kiinan muukalaislegioonan Red Star Kunlunin 6-3. Toisin kuin harjoituspeleissään, onnistui Jokerit nyt maalinteossa ja kunnolla. Leijonissa epäonnistuneen Lauri Marjamäen päävalmentajapesti Jokereissa sai siis hyvän alun.

- Peli oli viihdyttävä. Tehtiin paljon enemmän maaleja viidellä viittä vastaan kuin harjoituskaudella. Siinä mielessä hyvä juttu, summasi Jokereiden voimahyökkääjä Jesse Joensuu pelin antia.

Kunlun pääsi kolmannessa erässä kolmen maalin takaa-ajoasemasta 3-4 -tilanteeseen, mutta Jokerit otti pelin sen jälkeen haltuunsa.

- Mun mielestäni meillä on tosi paljon potentiaalia, kuten tää pelikin näytti. Siivota sitä, mitä tapahtui siinä 1-4 -tilanteessa, mutta se ei ole kauhean poikkeuksellista. Aina lätkäpelissä on mahdollisuus, että kun tommoinen tilanne tulee, menee noin, mutta se pitäisi pystyä käsittelemään paremmin. Meillä on kokenut joukkue ja pitää ottaa ylpeyttä, että hoidetaan tommoiset hommat, Joensuu sanoi.

Suomalaispelaajia on tämän kauden Jokereissa vain vajaa puolet. Joukkuehengen rakentaminen onnistuu Joensuun mukaan hyvin.

- Kun on paljon kansalaisuuksia ja suomalaisia vain 10-11 jätkää, niin suomalaisten ja ulkomaalaisten pitää tehdä hommia, että meillä olisi hyvä joukkuehenki. Toistaiseksi on ollutkin, mutta vaikeat ajat sitten näyttää, miten se hoidetaan.

Jokereiden uusi suomalaishyökkääjä Sakari Manninen teki kaksi maalia. Joensuu kehui Mannisen esitystä.

- Paljonkin voisi sanoa. Tosi hienoa, että jätkä sai tämmöisen alun, totesi Joensuu.

Myös Jokereiden päävalmentaja Lauri Marjamäki iloitsi tulosta.

- Tyytyväinen olen, että voitettiin ensimmäinen peli. Kaksi ensimmäistä erää olivat hyviä. Toka erä tosi vahva. Kolmannessa erässä tuntui, ettei yhdessä vaiheessa tapahtunut mitään, mutta iso maali Peter Reginiltä siihen saumaan ja hoidettiin homma kotiin, summasi Marjamäki ottelua.

Kunlun jätti paljon tilaa ja Jokerit hyödynsin paikkansa.

- Kuusi maalia tasakentällisillä. Se on kova määrä. Tehtiin vielä kaksi omiinkin. Tehtiin kahdeksan maalia, Marjamäki sanoi.

Maalinteon harjoittelu tuotti Jokereilla tulosta.

- Kauttaaltaan oli semmoisia maaleja, joita on yritetty jumpata. Ollaan iloisia tästä. Korjaillaan asioita, mitä kolmannessa erässä tapahtui. Se oli hyvä kokemus meille. Ollaan keskiviikkona taas valmiita, totesi Marjamäki.

Ylivoimapelillä tulosta ei kuitenkaan tullut.

- Ollaan harjoiteltu sitä aika paljon. Yritetään parantaa, ja tänään oli aihioita, mutta ei se vielä ole sitä, mitä pitäisi olla. Pelit ratkaistaan erikoistilannepelaamisessa ja sitä meidän pitää totisesti parantaa, myönsi Marjamäki.

Marjamäen mielestä pelissä oli paljon hyviä asioita.

- Suurin anti oli kuusi maalia kotiyleisön edessä. Pelattiin välillä aika hienoa lätkää ja tehtiin upeita maaleja. Harjoituspeleissä ei ollut kovinkaan tehokasta.

Kiitettävää arvosanaa Marjamäki ei joukkueelleen antanut.

- Annan kouluarvosanan 8,5.

Kauden toisessa ottelussaan Jokerit kohtaa keskiviikkona Amur Habarovskin.