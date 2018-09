Jussi Tapolalla haaste Kiinassa: "Kiinassa ei ole vielä käyty"

Tapparastakin tuttu Jussi Tapola on ryhtynyt eksoottiseen haasteeseen. Hän valmentaa nykyään Kiinan KHL-joukkuetta Red Star Kunlunia.

Maanantaina Red Star Kunlun aloitti KHL-kautensa häviämällä Helsingissä Jokereille 3-6. Paremmuudesta ei ollut epäselvyyttä Kunlunin pelin oltua aika lailla hakusessa.

- Paljon oli sellaisia tapahtumia, joista täytyy nopeasti oppia, että voidaan ottaa seuraavista peleistä voittoja. Jokerit oli parempi joukkue ja ansaitsi voittonsa. He pelaavat erittäin hyvää jääkiekkoa ja oli hyvä mittari meille kokonaisuudessaan siitä, summasi Tapola illan annin.

Kunlun teki kolmannessa erässä kaksi maalia nousten 1-4 -tilanteesta maalin päähän. Jokerit kesti kuitenkin ja karkasi pian kauas.

- Toivon kipinää heräsi kolmannessa erässä, että voitaisiin tulla tasoihin, mutta sitten oli karsea virhe siniviivalla ja sitten peli oli 5-3 ja kohta 6-3, Tapola sanoi.

Prosessi on Tapolan joukkueella alkuvaiheessa.

- Meillä on paljon paljon pelaajia, jotka ovat hyökkäysorientoituneita. Heidän pitää vaan nopeasti kasvaa siihen, missä tilanteessa yritetään, ja missä tilanteessa pelataan nöyrästi, hän sanoi.

Tapolan haaste on varsin erikoinen. Matkalaukkuelämää vietetään.

- Kiinasta ei ole kertynyt vielä yhtään kokemusta, kun ei ole Kiinassa käyty, Tapola sanoi.

- Ollaan seitsemän viikkoa oltu jo reissussa. Oltiin viikko Riiassa, kaksi viikkoa Tshekeissä, kaksi viikkoa Sotshissa, kaksi viikkoa Pietarissa ja nyt viikko Helsingissä. Semmoista tää meidän arki on ollut, Tapola jatkoi.

Myös Kiinassa asutaan hotellissa, kun sinne joukkue viimein pääsee.

- Kun mennään tonne Shanghaihin, niin sielläkin ollaan tietysti hotellissa, kun kellään ei ole asuntoja. Tää on tämmöistä reissuelämää. Kolme kuukautta pitäisi olla Shanghaissa ja sitten pitäisi muuttaa Pekingiin. Se on se tämän hetken suunnitelma, Tapola kertoi jatkosta.

Joukkue on todellinen muukalaislegioona. Löytyy muun muassa suomalaisia, kanadalaisia, venäläisiä, ruotsalaisia. Yhtään syntyperäistä kiinalaista Red Star Kunlunissa ei pelaa.

- Paljon on tutustumista pelaajiin. Tutustumista staffiin. Kaiken näköistä on sattunut. Välillä on silmätulehdusta ja joku on kaksi viikkoa sivussa. Kaiken näköisiä sairauksia ja loukkaantumisiakin on ollut paljon. Täydellä rosterilla ei olla päästy pelaamaan vielä kertaakaan. Nyttenkin meillä on kaksi kärkisentteriä poissa ja se tietysti vaikuttaa meidän peliin, totesi Tapola taipaleen alusta.

- Paljon on tultu eteenpäin, mutta tietysti meillä on hirveästi vielä tehtävää. Pitää nopeasti oppia, että päästään voittojen tielle, Tapola jatkoi.

Tapola valmensi Tapparan Suomen mestariksi 2016 ja 2017. Valmentaminen KHL:ssä on hänelle uusi kokemus.

- Kun englanniksi valmentaa, on se tietysti erilaista itselle. Suomalainen pelaaja on perusasioiltaan erittäin hyvällä tasolla. Kuinka hän pelaa joukkuepeliä ja kuinka sitoutuu puolustamiseen ja peliin. Näillä KHL-pelaajilla on henkilökohtaista taitoa, jota Suomesta ei hirveästi löydy. Tekevät sellaisia asioita, joita Liigassa ei monesti näe. Pystyy itse tekemään asioita. Mun mielestäni siinä on iso ero, vertaili Tapola eroja.

- Se, että saadaan heidät joka tilanteessa reagoimaan viisaasti ja oikein, niin se on vielä pitkän matkan päässä tässä joukkueessa, hän jatkoi.

Tutut miehet valmennustiimissä tietysti auttavat Tapolaa paljon. Suomalaisten lisäksi mukana tiimissä on entinen NHL:n huippupelaaja Aleksei Kovalev.

- Hieno tiimi meillä on Ahon Jykän ja Lindforsin Saken kanssa. Ja tietysti Salmelan Matias on meillä fysiikkakoutsina. Heidän kanssaan on hyvä tehdä töitä ja he ovat auttaneet isosti tässä prosessissa. Myös Aleksei Kovalev on hyvä osa tätä. Hän osaa venäjää ja on erilainen persoona, joka tukee tiimiä, Tapola kiittelee.

Kovin haaste on saada joukkue pelaamaan tasaisesti.

- Erilaisia haasteita on varmasti ollut omalla valmentajauralla kuin näiden pelaajien kanssa. Kaikki pelaajat ovat halukkaita oppimaan ja sitoutumaan, mutta unohtavat vain asioita liian nopeasti välillä, Tapola kertoi.

- Jos pysyy kunnossa yhden erän, voi seuraava erä olla ihan mitä sattuu. Se on paljon henkistä fokuksen ja tunnetilan säilyttämistä. Siinä meidän pitää eniten kasvaa, jatkoi Tapola.

Tapola antaa ymmärtää, että pelaajahankintoja Kunluniin olisi tulossa.

- Varmasti on haku päällä. 15 hyökkääjällä ja kahdeksalla puolustajalla kauden läpivienti on haastavaa, kun kaksi on vielä loukkaantuneena. Katsotaan, mitä tapahtuu.