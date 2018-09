Salibandy rajussa nosteessa Suomessa – bisnes vielä jälkijunassa

Salibandy on maailmalla marginaalilaji isolla m-kirjaimella, mutta Suomessa se porskuttaa kovassa nosteessa. Harrastajamäärien perusteella salibandy hätyyttelee jo jääkiekkoa.

Salibandyliitto tiedottaa, että pelipassien ja rekisteröityjen harrastajien määrässä on päästy jälleen uuteen ennätykseen, kun kauden 2017-18 päätteeksi lukema oli 69 080 henkilöä. Vuonna 2015 määrä oli noin 53 000 ja vuosi sitten heinäkuun lopussa 65 164.

Salibandy oli Suomessa 1980-luvun alussa vielä tuntematon laji. Ensimmäiset A-maaottelut lajissa pelattiin 1985.

Salibandyn edellä harrastajamäärissä ovat vain jalkapallo ja jääkiekko. Jalkapallo on harrastajamäärän osalta ylivoimainen ykkönen, mutta jääkiekko hallitsee penkkiurheilun osalta. Jääkiekon Liiga on ainoa sarja Suomessa, jossa kaikki pelaajat ovat ammattilaisia.

Salibandy porskuttaa harrastajamäärillään, mutta ammattilaislajista ei voi Suomessa vielä puhua. Kyse onkin urheilusta sen alkuperäisessä puhtoisessa merkityksessä, kun bisnes ei varsinaisesti sanele touhua toisin kuin jääkiekossa.

Miesten salibandyliigan yleisökeskiarvo oli viime kaudella 631 katsojaa. Jääkiekon Liigasta tai jalkapallon Veikkausliigasta sillä määrällä jäädään kauas.

Salibandyn haasteena onkin tehdä harrastajamääristään bisnestä. Kehitys on tällä saralla ollut hidasta.

Myös salibandyn kansainvälinen kehitys on hidasta. Lajin MM-turnauksessa on järkyttäviä tasoeroja. Suomi ja Ruotsi ovat selkeitä ykkösiä ja vain Tshekillä sekä Sveitsillä on realistisia mahdollisuuksia kahden kärkimaan haastamiseen.

Muut tulevatkin sitten kaukaa perästä. Arvoturnauksissa sekä arvoturnauskarsinnoissa pelataankin useita irvokkaita otteluita.

Tietysti sama tilanne oli aikoinaan jääkiekossakin. Nykyajan hyvin kilpailluilla penkkiurheilumarkkinoilla uudella lajilla on kuitenkin haastavaa. Vain elektroninen urheilu tekee poikkeuksen.