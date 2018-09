Bulgaria pehmitti Suomen kolmessa erässä

Suomen miesten lentopallomaajoukkue aloitti MM-kisat Bulgariassa tappiolla. Isäntämaa voitti Suomen erin 3-0.

Ensimmäisen erän Bulgaria voitti 25-21, toisen 25-19 ja kolmannen erän 25-22. Suomi pelasi paremmin kuin odotettiin, mutta Suomen pelaajiston taso ei tällä hetkellä yksinkertaisesti riitä Bulgarian tasoista huippujoukkuetta vastaan.

Suomen peli oli pirteämpää kuin EM-karsintapeleissä elokuussa. Tuleviin otteluihin se lupaa hyvää.

Bulgaria on Puolan ohella Suomen lohkon voittajasuosikki. Suomen kohtalonpelit tulevat olemaan ottelut Kuubaa, Puerto Ricoa ja Irania vastaan.

MM-kisojen peliohjelma on erikoinen, sillä Suomella on seuraavaksi edessään neljä huilipäivää. Sitten ohjelmassa on perjantaina ottelu Kuubaa vastaan. Lauantaina vastaan tulee Puola ja sunnuntaina Puerto Rico.

Alkusarjansa Suomi päättää viikon kuluttua tiistaina otteluun Irania vastaan. Pääsy lohkossa neljän joukkoon veisi Suomen jatkopeleihin.