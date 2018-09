Miksi ihmeessä Kimi Räikkönen siirtyy Sauberille?

Kimi Räikkösen siirtyminen Ferrarilta tämän kauden jälkeen Sauberille on hämmästyttänyt F1-maailmaa. Eikä tietysti ihmekään, koska Räikkönen oli aiemmin julistanut haluavansa ajaa Formula ykkösissä vain autolla, jolla voi voittaa.

Räikkönen viime kaudet ajanutkin autolla, jolla on voitettu osakilpailuja. Räikkönen itse ei kuitenkaan ole voittanut yhtään kisaan sen jälkeen, kun palasi Ferrarille 2014.

Milloin Räikkönen voitti F1-kilpailun viimeksi? Vastaus: Melbournessa 2013. Millä autolla Räikkönen voitti F1-kilpailun viimeksi? Vastaus: Lotuksella.

Ferrarilla Räikkönen on ollut Fernando Alonson ja Sebastian Vettelin aikana kakkoskuskin roolissa. Kisatapahtumia tarkastellessa se on selvää, vaikka F1-jargonin malliin Ferrari onkin höpissyt kuljettajiensa tasa-arvoisesta kohtelusta.

Jos kohtelu olisi ollut tasa-arvoista, olisi Räikkönen saattanut voittaa toisen Ferrari-pestinsä aikana muutaman kisan. Tällä kaudella Räikkönen on napannut tukun palkintosijoja, mikä selittyy silläkin, että Ferrari on ohittanut kilpailukyvyssä Mercedeksen, ja että Red Bull on taantunut kahdesta kärkitallista vain kauemmaksi.

Neljällä F1-kuljettajalla on ollut F1:ssä tällä kaudella auto, jolla normiolosuhteissa voi voittaa. Tässä neljän auton MM-sarjassa Räikkönen on kolmantena, viisi pistettä Valtteri Bottasta edellä.

Ferrari kaipasi muutosta ja päätti nostaa Räikkösen tilalle nuoren suurlupauksensa Charles Leclercin. Ensi vuonna vasta nähdään, oliko ratkaisu oikea.

Suomalaismedioista voi lukea kaikenlaisia arvioita, joissa Ferraria syytetään virheratkaisusta. Se on kuitenkin selvää, ettei Ferrari tehnyt päätöstään mistään hetken mielijohteesta. Päätöstä harkittiin tarkkaan.

Yhtä lailla Ferraria arvosteltiin 2013, kun Räikkönen päätettiin nostaa Ferrarille Felipe Massan tilalle. Vain suomalaismedia huusi kilpaa, kuinka oikea ratkaisu olikaan.

Räikkösen yhteistyö Ferrarin kanssa ei pääty vielä kahteen vuoteen. Sauber tekee Ferrarin kanssa läheistä yhteistyötä ja Ferrari myös sponsoroi Alfa Romeo brändiä Sauberilla.

Räikkösestä tulee ensi vuonna Alfa Romeon mannekiini. Räikkösen julkisuusarvo on merkittävä ja Alfa Romeon markkinointi tehostuu huomattavasti.

Ferrari myös arvostaa Räikkösen kokemusta autonkehittäjänä. Siitäkin Räikköselle kannattaa maksaa vielä kahden vuoden ajan.

Sauberilla Räikkönen tienaa varmasti kuin paremmin kuin tienaisi rallin MM-sarjassa tai rallicrossissa. Räikkönen rakastaa kilvanajoa ja kokee, että hänellä on parin vuoden ajan vielä annettavaa.

Lisäksi Räikkönen tekee historiaa, jos ajaa Sauberilla sopimuskautensa loppuun. Räikkösestä tulee 2020 kaikkein eniten F1-kisoja ajanut kuljettaja. Se on suomalaisen urheiluhistorian merkittävimpiä saavutuksia.

Ferrari-yhteistyön myötä Sauber voi ensi vuonna nousta parempaa keskikastiin ja taistella jopa kolmanneksi parhaan tallin asemasta, jos Red Bullin Honda-yhteistyö ei menekään putkeen. Jos Mercedekset ja Ferrarit kohtaisivat yllättäviä ongelmia, saattaisi Räikkönen jopa voittaa.

Se lienee selvää, että Räikkönen on ensi vuonna Sauber Alfa Romeo -tallin ykköskuljettaja.