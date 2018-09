Susijengi torstaina todella kovassa paikassa – isoja mörköjä vastassa Espoossa

Suomen miesten koripallomaajoukkue Susijengi kohtaa MM-jatkokarsinnassa torstaina Espoossa Bosnia-Hertsegovinan. Jos Suomi ottelun häviää, lienee aika lailla selvää, ettei Susijengiä nähdä Kiinassa ensi vuonna pelattavissa MM-kisoissa.

Suomi on ollut bosnialaisille paha vastustaja. Vuoden 2011 EM-kisoissa Liettuassa Susijengi oli Bosniaa parempi 92-64. EM-kisoissa 2015 Suomi voitti Bosnian 88-59.

Nyt Bosnia-Hertsegovina on Suomea vastaan hienoinen suosikki. Onhan joukkueella vahvuudessaan NBA-pelaajat, Portland Trailblazersin Jusuf Nurkic ja Brooklyn Netsin Dzanan Musa.

- Nurkicilla on mittaa saman verran kuin Lauri Markkasella, fysiikaltaan hän on todella iso ja hän on pelannut kovilla tilastoilla erinomaisessa jengissä. Olemme vuosien varrella kohdanneet kaikennäköisiä eurooppalaisia isoja, mutta Nurkic on isoimpia, ellei isoin, Susijengin apuvalmentaja Jukka Toijala tiivistää Koripalloliiton tiedotteessa.

”Bosnian pedoksi” kutsutun Nurkicin aseita ovat kookkauden lisäksi hänen viimeistely- ja pelinlukutaitonsa.

- Nurkic osaa laittaa pallon sisään läheltä koria ja heittää tarkasti vaparin yläpuolelta. Hyvien käsiensä ansiosta Nurkic osaa syöttää hyvin, pitää palloa yhdessä kädessä ja jakaa sitä leikkauksiin ja myös heikolle puolelle, evästää Toijala.

Toijala myös tietää Nurkicin heikkoiden.

- Toisaalta Nurkicin syöttö/menetyssuhde on negatiivinen, eli kaikki hänen syöttönsä eivät mene perille asti. Tätä meidän on ehdottomasti pystyttävä hyödyntämään.

Bosnia on ilman Nurkiciakin kookas ja fyysinen joukkue. Trailblazers-tähti tuo joukkueen puolustukseen kuitenkin oman ulottuvuutensa.

- Nurkic ei liiku ylöspäin niin hyvin kuin monet muut Euroopan isot, mutta hänen ulottuvuutensa tuo meidän hyökkäyspeliimme uuden haasteen. Nurkic peittää paljon ja liikkuu erityisesti kokoonsa nähden ketterästi.

Bosnia on Suomen tavoin kohtalonpelissään. Tappio tietäisi lähes varmasti, ettei Bosnia-Hertsegovinan joukkue pelaa ensi kesänä MM-parketilla Kiinassa.

Suomen ja Bosnian ohella MM-karsinnan jatkolohkossa pelaavat Ranska, Venäjä, Tshekki ja Bulgaria. Alkusarjan pisteet jäävät voimaan. Suomi voitti alkusarjassa Bulgarian kahdesti ja Islannin kerran.

Jatkosarjan kuuden joukkueen lohkosta kolme parasta etenee MM-kisoihin. Ranska on hyvin todennäköinen lohkovoittaja, mutta muista kisapaikoista käydään tiukempaa taistelua.

Suomi-Bosnia -ottelu pelataan Espoon Metro-areenalla länsimetroaseman kupeessa. Ottelu alkaa torstaina 13.9. kello 19.