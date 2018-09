Stanley Cup-voittaja Ville Nieminen uudessa haasteessa: "Tietysti jännittää"

Ville Nieminen hyppää ensi kaudella uuden haasteen kimppuun, kun hänestä tulee jääkiekon SM-liigaseura Pelicansin päävalmentaja. Kyseessä on Niemiselle ensimmäinen kausi päävalmentajana pääsarjassa.

Nieminen myöntää suoraan, että perhosia on vatsassa.

- Tietysti jännittää. Jos sanoisin jotain muuta, niin mä valehtelisin, Nieminen sanoi Sport Contentille keskiviikon Liiga-infossa.

Nieminen, 41, aloitti päävalmentajana Mestiksen KeuPa HT:ssa kaudella 2015-2016. Sen jälkeen hän toimi kaksi kautta Risto Dufvan apuvalmentajana Mikkelin Jukureissa. Ero apuvalmentajan ja päävalmentajan hommissa on Niemisen mukaan todella iso.

- Se eroaa samalla tavalla kuin yö eroaa päivästä. Ja nyt puhutaan vielä kylmästä talviyöstä, Nieminen vertasi.

Nieminen voitti pelaajaurallaan Stanley Cupin ja teki pitkän uran NHL:ssä ja Leijonissa. Nieminen tunnettiin peliuransa aikana räiskyvänä ja monikäyttöisenä pelaajana, mutta minkälaista Pelicansia hän on nyt rakentamassa?

- Varmaan siihen tulee ihan samanlaiset lahtelaisen kiekon perusopit, mitä tässä on viime vuosina ollut ja sitten siihen päälle yritetään tuoda myös jotain uutta. Ei nyt julistella tässä hirveästi mitään manifestia, kun ei tulevaisuudesta tiedetä ihan niin paljoa, Nieminen linjasi.

Jääkiekon SM-liigan tason laskeminen on ollut viime vuosina joka syksy käytävä keskuntelunaihe. Nieminen näkee kotimaan pääsarjan tason kuitenkin hyvänä.

- Pelillinen taso on hyvä. SM-liiga on pienimarginaalisin sarja koko maailmassa. Sitä täytyy aina arvostaa. Huippu-urheilu on silloin keskiössä kaikkein parhaiten, kun marginaalit ovat pienet, Nieminen totesi.

SM-liiga on kuitenkin profiloitunut vahvasti viime vuosina kasvattajasarjaksi. Myös alkavalla kaudella SM-liigassa pelaa monia lupaavia nuoria pelaajia. Omasta joukkueestaan Nieminen nostaa muutaman nimen esille.

- Miska Siikonen on saanut hyvän kesän alle ja Severi Lahtinen on tulossa vankoin ottein. Jesse Ylönen on myös nopea pelaaja. Kyllä meillä riittää nuorta kaartia. Kausi näyttää sitten missä kukin menee, Nieminen kertoi.