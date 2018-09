HIFK-tähti viime kevään tappiosta: "Pelaat hyvin ja viimeisellä hetkellä viedään tikkari suusta"

Helsingin IFK jäi turhauttavan lähellä finaalipaikkaa viime kaudella jääkiekon SM-liigassa. Kärpät pudotti HIFK:n jatkosta vasta välierien seitsemännessä ottelussa.

HIFK:lle tarttui viime kaudesta lopulta pronssimitalit käteen, mutta nyt mitalia lähdetään kirkastamaan. Työ on aloitettava kuitenkin alusta.

- Voi kunpa se olisikin niin helppoa, että voisi vain jatkaa suoraan viime keväästä, mutta ikävä kyllä kaikki pitää aloittaa, jos nyt ei ihan nollista, niin aika lähelle ainakin. Aina tulee muutoksia joukkueeseen enemmän tai vähemmän. Runko on kuitenkin onneksi pysynyt aika hyvin kasassa. Tuoko se sitten lisää jotain, niin katsotaan, HIFK:n kapteeni Lennart Petrell sanoi Sport Contentille.

HIFK:n peli on ollut vielä vaiheessa CHL:ssä. Palaset eivät ole loksahtaneet paikalleen.

- Kyllä meidän joukkueena pitää lähteä taas ihan perusasioista. Ensin olemme laittaneet kunnon koholle ja nyt harjoitellaan sitten pelitapaa. Se on tavallaan hienoa. Se olisi mun mielestä liian helppoa, jos saisi jatkaa siitä, mihin jäätiin. Nollista kun lähdetään, niin se on aina juuri sen joukkueen tarina. Kuka tietää, mitä tässä matkan varrella tulee vastaan. Aina puhutaan voittamisesta ja se on hienoa, mutta on se matka sinne menestykseen aina jotain spesiaalia tuli sitten voitto tai pettymys, Petrell sanoi.

HIFK:n tarina kehittyi viime kaudella huimasti. Syksyllä joukkue oli sekaisin, mutta keväällä se näytti ajoittain jo mestarilta. Sen takia pettymys oli valtava, kun tarina ei päättynytkään onnen kyyneliin.

- Se on pahinta. Pelaat hyvin ja viimeisellä hetkellä viedään tikkari suusta. Kyllä siinä meni monta päivää suriessa. Saimme kuitenkin joukot kasaan pronssipeliin ja niin teki myös TPS. Se oli ylivoimaisesti tasokkain pronssipeli, missä itse olen saanut olla mukana. Se kertoo ammattimaisuudesta, mikä meillä oli ja TPS:lläkin oli. On hienoa olla sellaisessa joukkueessa mukana. Oli kyse sitten kesäjoogasta tai pronssipelistä, niin aina tietää, että saa joukkueen mukaan taistelemaan voitosta, Petrell muisteli.

- Nyt mä uskon, että meillä on taas sellainen joukkue. On hienoa olla mukana, sillä se ei ole mikään itsestäänselvyys, Petrell jatkoi.

HIFK menetti kesällä paljon pelaajia, mutta sai myös laatua takaisin. Tommi Santala, Iikka Kangasniemi, Kyle Quincey sekä Lucas Lessio tarttuivat stadilaisten haaviin.

- Paljon hyviä pelimiehiä tuli. Innoissaan ollaan. Tommi Santalan pelitaidot eivät ole olleet viime vuosina esillä suomalaisille, mutta hän on huikea pelimies. Sieltä tuli meille kokemusta ja taitoa, Petrell sanoi.

HIFK oli vuosi sitten todella pahasti sekaisin. Uusi päävalmentaja Ari-Pekka Selin joutui aloittamaan täysin alusta. Nyt on sentään joku pohja, jonka päälle rakentaa, kun Selin aloittaa toisen kautensa.

- On totta kai. Viime vuonna meni kaikki uusiksi ja se on vaikea tilanne. Saimme kuitenkin viime vuonna hyvän startin tälle projektille ja nyt tilanne on aika tasapainoinen. Jatkuvuutta on, sillä runko on sama ja valmentajat samat. Sitä tässä ruvetaan nyt rakentamaan, mitä Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa on viime vuodet tehty. Joka kausi voi kuka tahansa menestyä, mutta Tapparan kaltainen menestys lähtee sieltä alhaalta ylös. Jos tulee muutoksia, niin ne eivät hetkauta siinä vaiheessa. IFK:ssa valetaan nyt tavallaan alusta niitä perustuksia. Me halutaan olla muutaman vuoden päästä näissä samoissa puheissa mukana, Petrell linjasi.

HIFK:n ylivoimaisesti suurin muutos ja menetys viime kauteen verrattuna on puolustaja Miro Heiskanen. Hän siirtyi Dallas Starsiin NHL-unelman perään. Häntä ei voi korvata mitenkään, mutta HIFK:n juniorituotanto on näyttänyt viime aikoina piristymisen merkkejä. Juha Jääskä, Niklas Nordgren, Wiljami Myllylä, Teemu Engber, Elias Ulander sekä Niko Seppälä ovat tyrkyllä edustukseen.

- Kova on kilpailu, mutta uskon, että Elias Ulander pystyy tuomaan itsensä liigakartalle. Anton Lundell pelasi nyt ensimmäiset pelinsä 16-vuotiaana. Hyvältä siellä näyttää nuorten osalta. Siellä on useita hyviä pelaajia, jotka varmasti tulevat näkymään myös Liigassa, Petrell kehui.

Petrell haluaa, että HIFK on hyvä ympäristö nuorille kehittyä liigapelaajiksi.

- Se on koko joukkueen juttu. Halutaan luoda sellainen ympäristö, että nuoret pääsevät nopeasti osaksi joukkuetta. Se on äärimmäisen jännittävä tilanne nuorelle pelaajalle, joka on saattanut 10 vuotta seurata jätkiä ja nyt pelaa yhtäkkiä samassa joukkueessa. Treeneissä saattaa jokainen syöttö jännittää, ettei vaan nolaa itseään. Se on meidän kokeneempien pelaajien vastuulla luoda se ilmapiiri hyväksi ja poistaa se jännitys, että he voivat olla omia itsejään, Petrell vaati.

Petrell, 34, tietää mistä hän puhuu. Seuraikoni nousi aikanaan jo kaudella 2003-2004 HIFK:n liigamiehistöön. Silloin joukkueessa pelasivat muun muassa Timo Pärssisen, Toni Söderholmin, Kimmo Kuhdan ja Jere Karalahden kaltaiset kokeneet konkarit.

- Kyllä mä tiedän tarkalleen mitä se on. Toisaalta homma pitää pitää myös rehellisenä. Ei se voi olla pelkkää pään silittelyä. On etuoikeus päästä HIFK:n koppiin ja joka päivä se paikka pitää siellä ansaita, Petrell linjasi.