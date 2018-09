Susijengin eeppinen sulaminen oli lähellä – voitto piti MM-unelman hengissä

Espoossa lähes täydessä Metro-areenassa oli hieno tunnelma torstaina, kun Suomen miesten koripallomaajoukkue voitti Bosnia-Hertsegovinan MM-karsintaottelussa pistein 85-81.

Suomi dominoi peliä 30 minuuttia. Viimeisellä neljänneksellä oli tapahtua jotain käsittämätöntä Suomen melkein menetettyä yli 20 pisteen johtoasemansa. Viimeisellä minuutilla Suomi kuitenkin kesti isokokoisten bosnialaispelaajien vyörytyksen.

- 30 minuuttia hyvää korista. Sitten tossa lopussa tapahtui pieni sulaminen, mutta parempi näin. Voitto on aina voitto, totesi Suomen pelaaja Topias Palmi.

Kokeneempaa kaartia edustava, huippuottelun pelannut Unicaja Malagan takamies Sasu Salin myönsi, että olo oli ennen viimeistä neljännestä liiankin luottavainen.

- Ihan varmasti oli semmoinen ajatus, että peli on hoidettu. On se aika kamalaa, kun siinä pelaa ja huomaa, että vastustaja tekee koreja. Ja itse, vaikka mukamas yrittää, on se yritys aika heikkoa. Onneksi muutama onnistuminen saatiin ja saatiin hoidettua voitto, Salin naurahti.

Ensimmäiset 30 minuuttia Suomi dominoi. Isokokoinen kahden NBA-pelaajan, Portlandin Jusuf Nurkicin ja Brooklynin Dzanan Musan vahvistama Bosnia oli vaikeuksissa Suomen liikkuvuuden keskellä.

- Se oli ihan pelisuunnitelma, että yritetään olla nopeampia ja aktiivisempia koko ajan. Sitä kun noudatettiin, niin peli sujui. Ja kun ei noudatettu, ei sujunut, Salin totesi.

Nuorempi kaarti tuli hienosti esiin. 22-vuotias Fiifi Aidoo ja 18-vuotias Mikael Jantunen olivat loistavia.

- Kyllä oli kiva katsoa, kun Aidoo prässäsi siellä vastustajan pointteja. Jantunen pelaa hyvin ketä tahansa vastaan. Kovia jätkiä on kyllä tulossa. Uutta vertaa tulee. Jokainen täyttää saappaansa ihan täydellisesti, kehui Salin nuorempia maajoukkuekavereitaan.

Salin upotti peräti kuusi kolmen pisteen heittoa. Vain kaksi kolmosta hän heitti ohi.

- Sen verran kuumana olin, että tuntui, että jokainen heitto menee sisään, Salin naurahti.

Myös maaottelupiste-ennätys meni Salinilla rikki.

- Serbiaa vastaan oli 26 pistettä. Näköjään nämä ”jugot” sopii. Tuntuu vielä paremmalta, kun voitettiin. Kun jengi voittaa, niin kaikki on hyvin, hän arvioi.

MM-kisamatka 2019 Kiinaan on Susijengiltä vielä kaukana. Bosnia-voiton myötä unelma kuitenkin elää.

- Ihan samalta tuntuu kuin ennen tätä peliä. Ajatuksena oli, että voitetaan tämä peli ja sitten lähdetään voittamaan seuraavia pelejä. Hyvät lähtökohdat on edelleen, totesi Salin.

Suomi pelasi edellisissä MM-kisoissa 2014 Espanjassa, kun Kansainvälinen Koripalloliitto FIBA kauppasi kisapaikkoja. Nyt tavoitteena on mennä MM-kisoihin pelaamalla.

Salin muistuttaa, ettei Suomi saavuttanut viiden vuoden takaista Bilbaon matkaansa pelkästään rahalla.

- Onhan niitä epäilijöitä aina välillä ollut. Vaikka ihmiset sanovat, että se oli ostettu paikka, ei se pelkästään rahalla tullut. Paljon hyvää oli tehty ennen sitä. Nyt pystyttäisiin todistamaan, että pelillisillä saavutuksilla voitaisiin saavuttaa se kanssa.

Seuraavana haasteena Suomella on Ranska, joka torstaina yllättäen hävisi Bulgarialle. Ranska ja Suomi kohtaavat sunnuntaina Montpellierissä.

- Tiukkaa vääntöä odotan. Ranska hävisi tänään. Ei varmasti tule meille helppoa siihen seuraavaan peliin. Vielä heidän kotikentällään pelataan. Pitää pelata aika hyvä peli, että noin kovan jengin pystyy voittamaan, päätti Salin.